La Selección Sub-17 de Costa Rica dejó escapar una victoria que parecía encaminada en su debut en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026, tras igualar 2-2 frente a Tanzania este sábado en el Aspire Complex. El combinado dirigido por Rándall Azofeifa tuvo un arranque demoledor que lo puso arriba en el marcador apenas al cuarto de hora, pero no logró sostener el ritmo ni el control del balón ante la intensa reacción del cuadro africano en la etapa complementaria.

El inicio del compromiso resultó inmejorable para las aspiraciones de la escuadr costarricense, que golpeó primero con contundencia. Al minuto 8, Jefrey Urbina aprovechó una acción individual para batir la portería rival y firmar el 0-1. Sin dar tregua, Costa Rica amplió la diferencia al 15' por intermedio de Jorshuad Pilarte, quien ejecutó con precisión un tiro libre para colocar un 0-2 que invitaba al optimismo en los ticos. Sin embargo, tras el doble mazazo inicial, el desarrollo del partido cambió drásticamente. Tanzania asumió el protagonismo, adelantó sus líneas y comenzó a monopolizar la posesión del esférico, relegando a Costa Rica a un bloque defensivo cada vez más profundo. Durante el resto de la primera mitad, los ticos lograron resistir los embates rivales, aunque con evidentes dificultades para salir con balón dominado y generar peligro en el área contraria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

⏹️ La Selección Sub-17 Masculina empató 2-2 ante Tanzania en su primer partido de la Copa del Mundo de Catar 2026.⚽️⚽️ Los goles de la Tricolor fueron anotados por Jefrey Urbina y Jorshuad Pilarte.🔜 El próximo partido de los nacionales será el martes 24 de noviembre ante República de Irlanda a las 6:30 a. m. — La Sele (@laselecrc_) November 21, 2026

La presión tanzana terminó por rendir frutos al inicio del segundo tiempo, desnudando las carencias de los costarricenses para sostener la ventaja. Al 51, Faraji Kayanda encontró espacio para descontar y poner el 1-2, inyectando un envión anímico determinante a su equipo. Con el control absoluto del mediocampo, reflejado en un 63% de posesión y un total de 20 remates a lo largo del encuentro, Tanzania asedió el arco tricolor hasta que el propio Kayanda apareció nuevamente al 73' para sellar su doblete y decretar el 2-2 final. Al término del encuentro, Costa Rica intentó recomponer sus líneas para rescatar los tres puntos, pero el desgaste físico y la falta de claridad ofensiva (apenas registró dos disparos a puerta en todo el cotejo) le impidieron volver a desequilibrar el marcador.