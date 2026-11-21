La Selección Su-17 de Colombia comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Qatar tras imponerse 2-1 sobre Japón, en un duelo vibrante disputado este sábado en el complejo Aspire Zone de Doha. El combinado cafetero mostró carácter y jerarquía para resolver un encuentro sumamente exigente en el tiempo de reposición, sumando sus primeros tres puntos en el Grupo L.

Colombia salió a imponer condiciones desde el pitazo inicial y encontró su recompensa de manera tempranera. Apenas al minuto 4 de juego, una brillante asociación ofensiva culminó con una asistencia precisa de Adrián Mosquera para Miguel Agámez, quien definió con frialdad para abrir el marcador y desatar la celebración de la delegación sudamericana. Sin embargo, el conjunto asiático reaccionó con el orden táctico y la velocidad que lo caracterizan, logrando equilibrar las acciones en la mitad de la cancha. La insistencia japonesa tuvo frutos al 38', cuando Saito Sho aprovechó un espacio en el área rival para decretar el 1-1 parcial con el que ambos equipos se marcharon al descanso, dejando el trámite completamente abierto para la etapa complementaria.

✅ ¡Colombia superó a Japón sobre el final y suma de a 3️⃣en Catar! #U17WC https://t.co/UqGFq6SZ9h — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 21, 2026

Durante el segundo tiempo, el partido se tornó de ida y vuelta, con momentos de alta tensión y disputas físicas en cada sector del terreno de juego. El punto de inflexión llegó al 76', cuando el capitán japonés, Anthony Motosuna, vio la tarjeta roja y dejó a su selección con diez hombres en la cancha, obligando a los nipones a replegarse para intentar sostener el empate.

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🟢⚪️🇨🇴 Samuel Martínez marcó desde el punto penal el (2 a 1) a favor de la Selección Colombia Sub-17 para darle la victoria a la tricolor en su debut en el mundial frente a Japón.🎥: @CanalRCN https://t.co/YDBobN7YeB — Juan José (@JuanJos750) November 21, 2026