La Selección Sub-17 de Honduras inició su camino en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026 con una dura derrota frente a Serbia (2-0) en el Campo 4 del complejo deportivo Aspire Academy en Doha. En un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo L, la 'Mini H' intentó competir con orden y generó opciones de peligro, pero terminó cediendo ante la contundencia del delantero serbio Tadija Samardžić, autor de un doblete en la segunda mitad.

Durante los primeros 45 minutos, el combinado dirigido por Merling Paz plantó cara al conjunto europeo. Honduras mostró personalidad en la salida de balón y buscó hacer daño por los costados con el desborde de Mike Arana y la movilidad de Jeremy Rodríguez, logrando mantener el empate sin goles hasta el descanso tras una primera parte muy disputada en el mediocampo. El equilibrio se rompió apenas iniciado el complemento, cuando Serbia aprovechó una jugada a balón parado al minuto 50. Tras un cobro de tiro libre que la zaga catracha no logró despejar con solvencia, el balón quedó suelto dentro del área y Tadija Samardžić definió con un derechazo para abrir el marcador. Lejos de bajar los brazos, la Bicolor adelantó líneas en busca de la igualdad y encontró en Arana a su principal referente en ataque. El delantero de Real España lideró las aproximaciones más insistentes del equipo, probando con remates que exigieron al arquero serbio durante el mejor pasaje de los catracos en el partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🏁🇭🇳 ¡FINAL DEL PARTIDO!Serbia 🇷🇸 2-0 🇭🇳 Honduras🏟️ Aspire Academy – Pitch 4 🇶🇦¡Seguimos adelante! 🇭🇳#LaHU17Mundialista #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/B3bE2ByUbZ — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 21, 2026

Sin embargo, cuando la escuadra hondureña atravesaba su momento de mayor presión ofensiva, llegó el golpe definitivo de los balcánicos. Al 71', Samardžić volvió a aparecer en el área para conectar un certero remate de cabeza, firmando su segundo tanto de la jornada y ampliando la ventaja para Serbia. En el tramo final del compromiso, Honduras continuó buscando el descuento mediante las variantes ordenadas desde el banquillo, pero el orden defensivo de los serbios impidió que el marcador volviera a moverse antes del pitazo final en Doha.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Con este resultado, la Selección Sub-17 queda obligada a sumar en sus próximos compromisos del Grupo L para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El equipo catracho deberá pasar página rápidamente para preparar sus siguiente su duelo ante Colombia el próximo martes antes de cerrar la fase de grupos frente a Japón el viernes.

- ALINEACIÓN TITULAR DE HONDURAS

David Paz; Kevin Gyamfi, Alfredo Rodriguez, Yago Matute, Denzel Aaron Arzu Ramirez, Darwin Cruz, Christopher Connor, Yeiron Jasid Arzu Marin, Diego Matute, Mike Arana y Jeremy Rodriguez.