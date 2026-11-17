La Selección de Honduras cerró el 2026 con una sonrisa al derrotar 2-0 a Kuwait en su segundo amistoso de la gira por Medio Oriente, disputado en territorio asiático. La Bicolor mostró una mejor versión futbolística y consiguió despedir el año con una victoria bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina. El combinado catracho comenzó el encuentro con algunas dificultades en defensa, incluso al minuto 6 tuvo que intervenir Édrick Menjívar para evitar la caída de su portería tras un cabezazo de los kuwaitíes. Sin embargo, Honduras fue tomando el control de las acciones y comenzó a generar peligro sobre el arco contrario con Mike Arana, Luis Palma y Dereck Moncada.

La recompensa llegó al minuto 22, cuando Joseph Rosales se inventó una espectacular anotación. El lateral hondureño sacó un potente zurdazo desde fuera del área que terminó en el ángulo superior derecho de la portería rival, dejando sin posibilidades al guardameta de Kuwait y desatando la celebración de la H.

La segunda alegría llegó al minuto 37 mediante otra gran acción colectiva. Roberto Osorto habilitó a Dereck Moncada con un preciso pase filtrado y el delantero del Lugano resolvió con un potente remate de zurda para establecer el 2-0. De esta manera, el atacante volvió a demostrar su capacidad ofensiva y se convirtió en uno de los protagonistas de la noche. En el complemento, Honduras estuvo cerca de aumentar la diferencia en varias oportunidades. Alejandro Reyes exigió al guardameta con un potente disparo, Rigo Rivas estrelló el balón en el travesaño y Luis Palma estuvo a punto de marcar un gol olímpico al enviar su lanzamiento de esquina contra el poste. La Bicolor mantuvo la iniciativa y siguió buscando una tercera anotación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

José Francisco Molina aprovechó los minutos finales para realizar modificaciones, dando ingreso a Nata Martínez, Giancarlo Sacaza y Keyrol Figueroa, entre otros movimientos. Por su parte, Dereck Moncada tuvo que abandonar el terreno de juego después de recibir un fuerte pisotón en el pie derecho. Pese a las ocasiones generadas, el marcador no volvió a moverse y Honduras aseguró el triunfo por 2-0.

Con este resultado, Molina puso punto final a su primer año al frente de la Selección Nacional con un balance de una victoria y una derrota en sus dos compromisos amistosos en Medio Oriente. La Bicolor había caído 3-1 frente a Emiratos Árabes Unidos y ahora se reivindicó ante Kuwait, consiguiendo cerrar el 2026 con una celebración y dejando buenas sensaciones de cara a los próximos desafíos internacionales.

FICHA TÉCNICA