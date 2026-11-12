Honduras será sede del Premundial Sub-17 de Concacaf: los estadios y nuevo formato

Honduras volverá a convertirse en el centro del fútbol juvenil de Centroamérica y el Caribe. San Pedro Sula será nuevamente la sede del Premundial Sub-17 masculino de Concacaf, que se desarrollará en febrero de 2027 y tendrá como escenarios el estadio Francisco Morazán y el estadio Olímpico Metropolitano. Con esta designación, la ciudad industrial albergará por tercera ocasión consecutiva partidos de esta competencia, después de recibir encuentros correspondientes a las ediciones de 2025 y 2026.

Los dos recintos deportivos sampedranos serán los encargados de recibir los encuentros de las selecciones participantes, que buscarán avanzar en el torneo y conseguir uno de los cupos disponibles para el próximo Mundial Sub-17 de la FIFA. Sin embargo, la organización del campeonato también representará un reto para las autoridades deportivas, principalmente por la necesidad de coordinar el uso de los estadios durante febrero, ya que en esas mismas fechas estará disputándose el torneo Clausura de la Liga Nacional. Otro aspecto que deberá considerarse es la participación de Marathón en la Concacaf Champions Cup, torneo internacional que también tendrá actividad durante los primeros meses de 2027. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE