Otero lo revela: la decisión final tras la indisciplina de Carlos Pérez en Marathón

La directiva del Marathón tomó medidas disciplinarias contra el futbolista Carlos Pérez, luego de conocer que participó en torneos burocráticos en San Pedro Sula, una situación que generó malestar en la institución verdolaga. El presidente del club, Daniel Otero, confirmó que se aplicó la máxima sanción administrativa que permite el contrato del jugador. A través de sus redes sociales, Otero dejó clara la postura de la dirigencia y aseguró que no tolerarán este tipo de comportamientos. "La Junta Directiva del CD Marathón impuso la máxima sanción administrativa a Carlos Pérez. No toleramos que un jugador nuestro juegue de forma amateur (burocrática). ¡Mano firme, sin excepciones!", publicó el dirigente.

Sin embargo, el castigo administrativo no significa que la última palabra sobre el futuro deportivo del futbolista esté en manos de la Junta Directiva. Daniel Otero explicó que esa responsabilidad le corresponde al cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Silvio Rudman, quien tendrá que determinar si continúa contando con Pérez para los próximos compromisos del equipo. "El cuerpo técnico tiene el control, así es. Él toma la decisión, pero seguramente está molesto", manifestó Otero al referirse a la postura que podría adoptar el estratega argentino después de lo sucedido. El presidente también explicó que la dirigencia ya cumplió con aplicar la máxima sanción contemplada en el contrato y que ahora corresponde al área deportiva tomar las determinaciones correspondientes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿SEPARADO DEL MARATHÓN?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Carlos Pérez sea separado del equipo, el mandatario verdolaga dejó claro que no puede anticiparse a una decisión que le compete exclusivamente al entrenador. "Yo no puedo decidir por lo que el cuerpo técnico va a tomar, va a decidir administrativamente. Se fue con la máxima sanción que el contrato establece para este tipo de voluntad. Te lo digo en que el contrato no establece rescisión", expresó. De esta manera, Silvio Rudman tendrá la última palabra sobre la continuidad deportiva de Carlos Pérez en el Marathón, mientras el futbolista ya recibió el castigo administrativo de la institución. Otero considera que el entrenador no lo tomará en cuenta, aunque será el propio cuerpo técnico el que determine qué sucederá con el jugador tras su participación en torneos burocráticos.