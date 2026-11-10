Juan Mosquera se pronuncia tras ser separado de Génesis: "Señalan que es por amaños"

Mientras Rolando Balanta ya hizo pública su postura a través de un comunicado en sus redes sociales, Juan Mosquera conversó en exclusiva con DIEZ para detallar la delicada situación que atraviesa y exigir una aclaración oficial por parte de la institución.

Se viven momentos de alta tensión en el campamento del Génesis FC tras la repentina separación de tres de sus futbolistas: Juan Mosquera, Manuel Gamboa y Rolando Balanta, quienes quedaron marginados de la disciplina del equipo "canino".

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Asimismo, el jugador descartó cualquier tipo de diferencia con el estratega Fernando Mira , aclarando que su ausencia reciente en las canchas respondió exclusivamente a decisiones de carácter técnico y no a conflictos internos.

Mosquera dejó entrever que los rumores apuntan a supuestos amaños de partidos, una versión que rechaza de forma categórica, por lo que reitera su exigencia de recibir una explicación formal y justificada sobre los motivos de su separación y la de sus compañeros.

¿Nos confirmas si fuiste separado del club Génesis?

Sí, fui separado del club. En su momento no me dieron ninguna justificación del porqué, solo me comunicaron que estaba separado y estuve esperando una respuesta oficial del club para aclarar lo que estaba pasando.

¿En qué momento se dio esta decisión? ¿Fue después de la jornada 14?

Tuve una reunión con el equipo. Creo que fue el día del partido contra el Real España en casa; fuimos a entrar al camerino y no pudimos estar ahí porque nos dijeron que estábamos suspendidos hasta nueva orden por disposición del presidente. Pedí que me mostraran una justificación por escrito para saber si era por indisciplina o cualquier otro motivo. He visto comunicados en páginas de internet que señalan que es por amaño de partidos, pero eso no es así. No hay ninguna prueba del equipo que sustente eso, y la directiva tampoco nos ha dicho que sea por esa razón.

¿Existió algún inconveniente con el profesor Fernando Mira o con alguno de los directivos que pudiera haber motivado esta decisión?

Con el profesor no hay ningún problema. Venía jugando bien desde el torneo pasado, él me trajo al equipo. Tras el partido contra Marathón en esta segunda vuelta tuve un error, y después no volví a jugar, salvo unos cinco minutos contra Choloma. Luego me encuentro con la sorpresa de que estoy suspendido, junto a varios compañeros más. Pedí la justificación por escrito y nunca llegó. Quiero desmentir los rumores de amaño; si eso sale en páginas digitales, es porque alguien de la directiva lo filtró, ya que yo no he hecho nada malo. Le pedí al club que hiciera un comunicado para aclarar las cosas, pero hasta el día de hoy no he entrenado ni he recibido una explicación formal.

¿Tu futuro en el Génesis es incierto o ya estás definitivamente fuera del club?

Ya estoy fuera del Génesis. Mi contrato termina en diciembre y ya no quiero seguir, al igual que el club. Es un tema que ya hablamos con ellos para rescindir. Sin embargo, quiero aclarar esta situación porque me sacaron sin ninguna justificación y se han inventado el tema de los amaños. Exijo que el club salga a hablar y presente pruebas si las tiene, porque no hay nada que me acuse.

¿Has hablado con el resto de los compañeros que también fueron separados sin previo aviso?

He hablado mucho con Balanta, que es el único. A los dos nos dijeron el mismo día que estábamos suspendidos sin saber qué pasaba. Pedimos las razones y hasta hoy no nos han dado nada. Es un tema delicado en el país, por lo que ojalá el club salga a desmentir los rumores de páginas que no tienen ningún sentido.