Ronaldo Balanta rompe el silencio tras ser separado de Génesis: "No tengo miedo"

La Liga Nacional de Honduras se encuentra en el centro de la polémica luego de que la directiva del Génesis FC tomara la sorpresiva decisión de separar del plantel a tres de sus futbolistas: Juan Mosquera, Manuel Gamboa y Rolando Balanta. Hasta el momento, el club no ha brindado un comunicado oficial que detalle los motivos exactos de la sanción, el tiempo que durará la medida ni qué sucederá con los contratos de los jugadores. Ante este panorama de incertidumbre, uno de los involucrados decidió romper el silencio. A través de un video difundido en sus redes sociales, Rolando Balanta se pronunció de manera categórica para defender su reputación, negar cualquier acusación y exigir una investigación transparente.

En su mensaje, Balanta enfatizó los sacrificios que ha tenido que hacer para consolidarse como futbolista profesional y aseguró que su integridad está por encima de cualquier señalamiento. "El fútbol me ha enseñado que se gana y se pierde, que hay buenos y malos momentos, pero ningún resultado justifica que se cuestione la honestidad de una persona sin pruebas", expresó el jugador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Asimismo, el deportista dejó claro que no teme a que se esclarezcan los hechos, pidiendo a la afición y a la opinión pública que no emitan juicios anticipados.

Pronunciamiento de Ronaldo Balanta



"En defensa de mi honor: Desde muy pequeño me enseñaron a ser una persona honesta, a trabajar arduamente por mis sueños y a nunca olvidar los valores que me inculcaron en casa. Soy una persona de principios, valores y convicciones. Nadie sabe cuánto he tenido que luchar, cuántos sacrificios he hecho y cuántas dificultades he tenido que superar para cumplir mi sueño de convertirme en futbolista profesional. Por eso, hoy me duele tener que pronunciarme ante señalamientos tan delicados que ponen en duda mi integridad como persona y como deportista. Rechazo categóricamente cualquier acusación que pretenda manchar mi nombre y mi trayectoria. Mi formación, mis valores y el respeto por mi profesión siempre han sido pilares de mi vida. El fútbol me ha enseñado que se gana y se pierde, que hay buenos y malos momentos, pero ningún resultado justifica que se cuestione la honestidad de una persona sin pruebas. No tengo miedo a que se investigue porque tengo mi conciencia tranquila. Lo único que pido es respeto, transparencia y la oportunidad de defender mi nombre.