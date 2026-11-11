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Liga Nacional revela los fuertes castigos por amaño de partidos: "De por vida"

El jerarca de la Primera División del fútbol hondureño revela las fuertes sanciones y castigos que podrían recibir si se confirman los amaños de partidos.

Liga Nacional revela los fuertes castigos por amaño de partidos: De por vida

Jorge Herrera ha revelado los fuertes castigos y sanciones que podrían caer por amaño de partidos.
11 de noviembre de 2026 a las 07:33

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, se pronunció nuevamente sobre las denuncias de presunto amaño de partidos advirtió sobre las fuertes sanciones que podrían recibir los jugadores y demás involucrados si se comprueba su participación en estas prácticas ilegales.

"Hubo una sesión de emergencia producto de los episodios registrados el fin de semana, donde hubo un partido que se suspendió, pero especialmente de una denuncia que hubo de parte de un aportante de uno de los equipos, donde decía que había suspicacia de amaño de partidos. Ese fue el tema en general que se abordó el día de ayer", manifestó Herrera a Deportes TVC.

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Como resultado de la reunión, la junta directiva resolvió por unanimidad solicitar un informe a Olancho FC para que presente las pruebas relacionadas con las sospechas de amaño de partidos. Además, se atendió la denuncia realizada por el entrenador Raúl Cáceres respecto a Platense, también vinculada con posibles irregularidades en el fútbol hondureño.

"Para nosotros es importante poder investigar, esperando que no sea cierto, ya que, de ser cierto, eso es delicado porque trae consigo responsabilidad para los que participan en el amaño de partidos y obviamente se traduce en sanciones fuertes de parte de la FIFA. Consecuentemente, es un tema que no puede pasar desapercibido y como Liga Nacional tenemos que hacer los procedimientos para la investigación y la denuncia que corresponde", explicó el presidente.

Uno de los aspectos más contundentes de sus declaraciones fue cuando detalló los castigos que podrían enfrentar las personas involucradas si se comprueba que participaron en la manipulación de encuentros. Herrera advirtió que las consecuencias podrían trascender el ámbito deportivo y llegar hasta instancias judiciales, dependiendo de la gravedad de los hechos.

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"Con eso puede conllevar una suspensión de por vida de jugadores, requerimientos fiscales, acciones penales a lo interno de cada uno de los países y de cualquier persona que esté ligada al fútbol y que participe en este tipo de acciones porque son antideportivas e ilegales", sentenció el dirigente, dejando clara la gravedad de este tipo de conductas.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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