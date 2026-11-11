Liga Nacional revela los fuertes castigos por amaño de partidos: "De por vida"

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, se pronunció nuevamente sobre las denuncias de presunto amaño de partidos advirtió sobre las fuertes sanciones que podrían recibir los jugadores y demás involucrados si se comprueba su participación en estas prácticas ilegales. "Hubo una sesión de emergencia producto de los episodios registrados el fin de semana, donde hubo un partido que se suspendió, pero especialmente de una denuncia que hubo de parte de un aportante de uno de los equipos, donde decía que había suspicacia de amaño de partidos. Ese fue el tema en general que se abordó el día de ayer", manifestó Herrera a Deportes TVC.

Como resultado de la reunión, la junta directiva resolvió por unanimidad solicitar un informe a Olancho FC para que presente las pruebas relacionadas con las sospechas de amaño de partidos. Además, se atendió la denuncia realizada por el entrenador Raúl Cáceres respecto a Platense, también vinculada con posibles irregularidades en el fútbol hondureño. "Para nosotros es importante poder investigar, esperando que no sea cierto, ya que, de ser cierto, eso es delicado porque trae consigo responsabilidad para los que participan en el amaño de partidos y obviamente se traduce en sanciones fuertes de parte de la FIFA. Consecuentemente, es un tema que no puede pasar desapercibido y como Liga Nacional tenemos que hacer los procedimientos para la investigación y la denuncia que corresponde", explicó el presidente. Uno de los aspectos más contundentes de sus declaraciones fue cuando detalló los castigos que podrían enfrentar las personas involucradas si se comprueba que participaron en la manipulación de encuentros. Herrera advirtió que las consecuencias podrían trascender el ámbito deportivo y llegar hasta instancias judiciales, dependiendo de la gravedad de los hechos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE