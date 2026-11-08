  1. Liga Nacional

Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026

El conjunto aurinegro se complica en el segundo lugar de la tabla de posiciones luego de empatar ante Atlético Independiente.

Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026

Real España es perseguido por Motagua y Marathón en los primeros puestos del Apertura 2026.
08 de noviembre de 2026 a las 20:27

Real España tropezó este domingo ante Atlético Independiente de Siguatepeque en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina tenía el triunfo casi asegurado con un gol de Eddie Hernández al minuto 24, pero apareció Isaí Martínez al 80' para apagar la fiesta aurinegra y arrebatarle los tres puntos que ya estaba asegurando el conjunto sampedrano.

Se revela el acta arbitral del Olimpia vs Olancho y el castigo que podría recibir Potros

Los dirigidos por Juan Ignacio Martínez se quedaron con 29 puntos, seguidos muy de cerca por Motagua y Marathón, que llegaron a 28 unidades. Por su parte, Atlético Independiente suma 13 puntos y se aleja de los últimos puestos de la tabla.

Génesis FC derrotó 4-2 a Platense en el estadio Municipal Excélsior de Puerto Cortés y alcanzó los 15 puntos, mientras que el Tiburón quedó complicado en el penúltimo puesto con ocho unidades, apenas dos por encima de Juticalpa FC, que ocupa la última posición.

Para cerrar la jornada 14, Marathón goleó a CD Choloma con un doblete de Alberth Elis en el mítico estadio Olímpico Metropolitano. De esta manera, el Monstruo Verde suma 28 unidades, mientras que los Maquileros se quedan con 14.

Honduras salió a Emiratos: curioso regalo a jugador y las sorpresas que viajan

Cabe mencionar que Olimpia es líder con 32 puntos, pero el conjunto albo está a la espera de la resolución del resultado de su partido ante Olancho FC, que fue dado por terminado luego de que los Potros se retiraran del terreno de juego debido a una polémica decisión arbitral.

ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2026

Unime ahora al canal
Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias