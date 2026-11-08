Motagua y Marathón le meten presión a Real España: así queda la tabla del Apertura 2026

Real España tropezó este domingo ante Atlético Independiente de Siguatepeque en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina tenía el triunfo casi asegurado con un gol de Eddie Hernández al minuto 24, pero apareció Isaí Martínez al 80' para apagar la fiesta aurinegra y arrebatarle los tres puntos que ya estaba asegurando el conjunto sampedrano.

Los dirigidos por Juan Ignacio Martínez se quedaron con 29 puntos, seguidos muy de cerca por Motagua y Marathón, que llegaron a 28 unidades. Por su parte, Atlético Independiente suma 13 puntos y se aleja de los últimos puestos de la tabla. Génesis FC derrotó 4-2 a Platense en el estadio Municipal Excélsior de Puerto Cortés y alcanzó los 15 puntos, mientras que el Tiburón quedó complicado en el penúltimo puesto con ocho unidades, apenas dos por encima de Juticalpa FC, que ocupa la última posición. Para cerrar la jornada 14, Marathón goleó a CD Choloma con un doblete de Alberth Elis en el mítico estadio Olímpico Metropolitano. De esta manera, el Monstruo Verde suma 28 unidades, mientras que los Maquileros se quedan con 14. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe mencionar que Olimpia es líder con 32 puntos, pero el conjunto albo está a la espera de la resolución del resultado de su partido ante Olancho FC, que fue dado por terminado luego de que los Potros se retiraran del terreno de juego debido a una polémica decisión arbitral.