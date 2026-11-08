Se revela el acta arbitral del Olimpia vs Olancho y el castigo que podría recibir Potros

El polémico partido entre Olimpia y Olancho FC sigue generando repercusiones. El encuentro, que terminó suspendido al minuto 82 luego de que los jugadores del conjunto pampero se negaran a continuar, ya tiene una versión oficial de lo sucedido desde el punto de vista arbitral. El juez central, Armando Castro, dejó constancia de los incidentes en el acta del compromiso.
De acuerdo con el informe, la controversia comenzó después del gol de Yustin Arboleda, quien marcó el 1-1 para el conjunto merengue. La anotación fue sometida a una revisión mediante el sistema Football Video Support (FVS), siguiendo el protocolo establecido, y finalmente fue validada por el cuerpo arbitral al no detectar ninguna infracción previa.
Sin embargo, la molestia de los futbolistas de Olancho FC no terminó con la validación del tanto. Los jugadores solicitaron que también se revisara la acción que dio origen a la reanudación del encuentro, debido a que consideraban que el saque de banda correspondía a su equipo y no al Olimpia.
Armando Castro explicó en el documento que esa solicitud no podía atenderse mediante el FVS, ya que la revisión de un saque de banda no está contemplada dentro de las situaciones que permite el protocolo. Ante la negativa arbitral, los futbolistas de Potros manifestaron que no regresarían al terreno de juego si no se atendía su petición.
La situación obligó al árbitro a detener el compromiso e intentar que el conjunto visitante retomara el partido. Según el acta, transcurrieron 20 minutos y se realizaron consultas con los capitanes de ambos equipos, pero la postura de Olancho FC se mantuvo. Óscar Almendares comunicó que los pamperos no continuarían jugando, por lo que Castro determinó la suspensión definitiva cuando el marcador estaba 1-1.
¿Qué sanciones podría recibir Olancho FC?
Ahora será la Comisión de Disciplina la encargada de analizar el informe arbitral y determinar las consecuencias de lo ocurrido en el estadio Nacional. Entre los posibles castigos que se han puesto sobre la mesa figura la pérdida del encuentro por un marcador administrativo de 3-0, además de una multa económica que podría llegar a los 60 mil lempiras o incluso superar esa cifra.
El caso también podría tener repercusiones para Samuel García, máximo accionista de Olancho FC, quien posteriormente realizó fuertes cuestionamientos contra el arbitraje. Sus declaraciones podrían ser valoradas por las autoridades disciplinarias si consideran que existe motivo para abrir un procedimiento.
Por ahora, el desenlace deportivo y disciplinario del polémico Olimpia-Olancho FC queda en manos de la Comisión de Disciplina, que deberá determinar si existe responsabilidad del conjunto olanchano por abandonar el terreno de juego antes de la finalización del compromiso.