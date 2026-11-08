Se revela el acta arbitral del Olimpia vs Olancho y el castigo que podría recibir Potros

El polémico partido entre Olimpia y Olancho FC sigue generando repercusiones. El encuentro, que terminó suspendido al minuto 82 luego de que los jugadores del conjunto pampero se negaran a continuar, ya tiene una versión oficial de lo sucedido desde el punto de vista arbitral. El juez central, Armando Castro, dejó constancia de los incidentes en el acta del compromiso.

De acuerdo con el informe, la controversia comenzó después del gol de Yustin Arboleda, quien marcó el 1-1 para el conjunto merengue. La anotación fue sometida a una revisión mediante el sistema Football Video Support (FVS), siguiendo el protocolo establecido, y finalmente fue validada por el cuerpo arbitral al no detectar ninguna infracción previa.

Sin embargo, la molestia de los futbolistas de Olancho FC no terminó con la validación del tanto. Los jugadores solicitaron que también se revisara la acción que dio origen a la reanudación del encuentro, debido a que consideraban que el saque de banda correspondía a su equipo y no al Olimpia.