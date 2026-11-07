Samuel García explota: "Hoy proclamaron al próximo campeón de Honduras"

Samuel García explotó con la prensa tras la decisión final que se tomó en el partido entre Olimpia y Olancho FC. El presidente del Olancho no dudó en señalar al máximo culpable de esta polémica y denunció públicamente que en el fútbol hondureño hay apuestas: "Hay corrupción".

"Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras.

Estamos siendo víctimas de provocaciones. La pelota salió y lo único que estamos pidiendo es que se revise la jugada. Eso es exactamente lo que queremos, no estamos pidiendo nada a nuestro favor.

En el primer tiempo se reclamó un penal a favor de nuestro equipo y ni siquiera se revisó en el VAR. Nadie quiso revisarlo. Los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva con los que consulté estuvieron de acuerdo en que nos retiráramos, porque aquí hay que sentar un precedente".