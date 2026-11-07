  1. Liga Nacional

Samuel García explota: "Hoy proclamaron al próximo campeón de Honduras"

El presidente del Olancho no dudó en señalar al máximo culpable de esta polémica y denunció públicamente que en el fútbol hondureño hay apuestas: "Hay corrupción".

07 de noviembre de 2026 a las 22:05

Samuel García explotó con la prensa tras la decisión final que se tomó en el partido entre Olimpia y Olancho FC.

El presidente del Olancho no dudó en señalar al máximo culpable de esta polémica y denunció públicamente que en el fútbol hondureño hay apuestas: "Hay corrupción".

El error arbitral en el gol de Olimpia, enojo de Olancho y la llamada de Samuel García

LAS PALABRAS DE SAMUEL GARCÍA

"Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras.

Estamos siendo víctimas de provocaciones. La pelota salió y lo único que estamos pidiendo es que se revise la jugada. Eso es exactamente lo que queremos, no estamos pidiendo nada a nuestro favor.

En el primer tiempo se reclamó un penal a favor de nuestro equipo y ni siquiera se revisó en el VAR. Nadie quiso revisarlo. Los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva con los que consulté estuvieron de acuerdo en que nos retiráramos, porque aquí hay que sentar un precedente".

¡INSÓLITO! Armando Castro suspende el partido Olimpia vs Olancho sin saber el marcador final

Y por último lanzó la bomba: "Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe como va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman

¿Apuestas en la Liga Nacional?

Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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