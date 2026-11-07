Olimpia vs Olancho FC EN VIVO: El león quiere acercarce al "título" de las vueltas

Olimpia atraviesa un momento dulce en el torneo Apertura 2026 y tendrá una nueva prueba este sábado cuando reciba al Olancho FC en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde buscará prolongar su dominio en el campeonato. Los dirigidos por Eduardo Espinel llegan motivados después de propinarle una contundente goleada de 8-0 al Juticalpa FC, mientras que los Potros vienen de igualar sin goles frente a los Lobos de la UPNFM en la jornada 13. El enfrentamiento entre ambos clubes tendrá un nuevo capítulo en la historia de la Liga Nacional. Será el duelo número 22 entre Olimpia y Olancho FC, con un balance favorable para los capitalinos, que registran ocho victorias, diez empates y tres derrotas, además de 28 goles anotados y 18 recibidos. Los albos intentarán hacer valer nuevamente su condición de favoritos ante un rival que buscará dar la sorpresa en Tegucigalpa.

El equipo merengue atraviesa una de sus mejores etapas bajo la conducción del estratega uruguayo, quien acumula seis triunfos consecutivos en el presente campeonato. Esta es la segunda mejor seguidilla de victorias de Espinel desde que llegó al banquillo olimpista, ya que en 2025 consiguió encadenar nueve triunfos al hilo, repartidos entre seis en el Clausura y tres en el Apertura. La fortaleza del León también se refleja cuando juega en casa. Olimpia suma 15 compromisos consecutivos sin conocer la derrota como local en la Liga Nacional, con un registro de 12 triunfos y tres empates. Además, sus últimos 11 encuentros en el Chelato Uclés terminaron con victoria, una marca que representa la racha más extensa de triunfos consecutivos en casa durante la etapa de Eduardo Espinel.