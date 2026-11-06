  1. Liga Nacional

¿Qué pasó con Mathías Vázquez? Con este equipo entrena y espera firmar

Mathías Vázquez le da la vuelta a su aventura en Estados Unidos y ha regresado a Honduras.

¿Qué pasó con Mathías Vázquez? Con este equipo entrena y espera firmar

Mathías Vázquez ha sido captado entrenando con otro club tras su paso por Cincinnati.
06 de noviembre de 2026 a las 17:38

Mathías Vázquez tiene todo encaminado para vestir nuevamente la camiseta del Motagua. El prometedor atacante se sumó a los trabajos de preparación con el resto del plantel azul, donde fue recibido de forma positiva con miras al arranque de la próxima competencia local.

Su retorno al balompié hondureño obedece principalmente a la escasa participación que tuvo durante su experiencia en la liga de desarrollo estadounidense. Varios meses en las filas del FC Cincinnati 2 no fueron suficientes para que el artillero encontrara regularidad ni el peso ofensivo que buscaba en el extranjero.

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El registro del joven delantero en territorio norteamericano reflejó un rodaje bastante limitado. A pesar de haber tenido presencia en 21 compromisos a lo largo de la fase regular, el cuerpo técnico apenas lo incluyó en la alineación inicial en 7 oportunidades, alcanzando un acumulado de 836 minutos disputados.

Su aporte directo en el marcador también terminó siendo modesto. A lo largo del torneo competitivo, el ariete solo logró festejar una anotación y colaborar con un par de pases para gol, números distantes de las expectativas generadas en torno a su rendimiento.

En el aspecto de juego colectivo y disciplina, el futbolista ensayó 16 disparos frente al marco rival, acertando únicamente 5 entre los tres tubos. Además, cometió 16 infracciones a lo largo del certamen, vio la cartulina amarilla en una ocasión y no registró sanciones por expulsión.

Con la intención clara de recuperar terreno, ganar minutos de juego y reencontrarse con su mejor versión dentro del campo, el artillero alista los últimos detalles para desvincularse de la escuadra norteamericana y concretar formalmente su reincorporación al Ciclón.

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Tanto la directiva como los estrategas del conjunto capitalino Javier López podrían aportar fuerte por este movimiento. En la institución confían en que puede recuperar su mejor versión.

Matías Vázquez entrena con Motagua y se abre la opción a su regreso.

Matías Vázquez entrena con Motagua y se abre la opción a su regreso.

 (Foto: Legión Catracha)
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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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