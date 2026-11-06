Equipo de Honduras sorprende al anunciar su desaparición y pone su categoría en venta

"Durante tres torneos entregamos nuestro tiempo, esfuerzo y recursos económicos para sostener este proyecto. Asimismo, realizamos una importante inversión para iluminar el estadio Alfredo León Gómez, una obra ejecutada sin apoyo económico externo, pensando en el desarrollo del fútbol y el beneficio deportivo de nuestra ciudad. Lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, hoy enfrentamos la misma realidad que motivó la salida de la administración anterior: la falta de respaldo económico suficiente para garantizar la continuidad del equipo, mencionaron.