Equipo de Honduras sorprende al anunciar su desaparición y pone su categoría en venta

La directiva anunció a través de un comunicado oficial que no seguirá financiando ni administrando al club por falta de respaldo económico y toma la decisión de poner su categoría a la venta.
El fútbol hondureño vuelve a recibir un duro golpe luego de que un equipo nacional anunciara que está a la venta debido a los problemas económicos y la falta de respaldo financiero para continuar con su proyecto deportivo.
La decisión ha generado incertidumbre sobre su futuro y pone en duda su participación en el próximo torneo Clausur.
Después de varios torneos de esfuerzo e inversión, la directiva reconoció que ya no cuenta con los recursos suficientes para sostener al club.
Esta vez, el protagonista es el Tela FC, equipo de la Liga de Ascenso que anunció que dejará de administrar y financiar su proyecto deportivo debido a la falta de respaldo económico, una decisión que pone en incertidumbre su continuidad de cara al próximo torneo Clausura.
La noticia representa un duro golpe para el balompié de la ciudad de Tela, Atlántida, que podría quedarse sin su representante en la segunda división del fútbol hondureño si no aparece un grupo de inversionistas dispuesto a asumir las riendas de la institución.
La directiva confirmó que ya no cuenta con los recursos necesarios para continuar sosteniendo al equipo y tomó la determinación de poner a disposición la categoría, con la esperanza de encontrar nuevos propietarios que permitan mantener vivo el proyecto deportivo.
A través de un comunicado oficial, la junta directiva de los teleños explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión, luego de tres torneos de trabajo, esfuerzo e inversión económica.
"Con profunda tristeza, comunicamos una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar: TELA FC no continuará participando en el próximo torneo de la Liga de Ascenso bajo nuestra administración", comenzaron diciendo.
"Durante tres torneos entregamos nuestro tiempo, esfuerzo y recursos económicos para sostener este proyecto. Asimismo, realizamos una importante inversión para iluminar el estadio Alfredo León Gómez, una obra ejecutada sin apoyo económico externo, pensando en el desarrollo del fútbol y el beneficio deportivo de nuestra ciudad. Lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, hoy enfrentamos la misma realidad que motivó la salida de la administración anterior: la falta de respaldo económico suficiente para garantizar la continuidad del equipo, mencionaron.
Y agregaron: "Creemos firmemente que el fútbol de nuestra ciudad necesita del compromiso y la participación de todos. Un proyecto deportivo de esta magnitud no puede depender únicamente del esfuerzo económico de una sola persona."
Pese a los intentos por garantizar la estabilidad del club, la falta de apoyo financiero terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de superar para quienes asumieron el compromiso de mantener al equipo en competencia.
De esta manera, Tela FC se encuentra en una etapa decisiva para su futuro. La institución necesita encontrar una alternativa que le permita continuar participando en la Liga de Ascenso, mientras la afición teleña permanece a la expectativa de conocer si aparecerán nuevos inversionistas capaces de hacerse cargo de la administración y el financiamiento del conjunto.
La junta directiva fue clara en su anuncio: no continuará administrando ni financiando al equipo, debido a que no dispone de los recursos suficientes para mantener el proyecto deportivo en las condiciones necesarias.
Sin embargo, la decisión no significa que la institución haya anunciado oficialmente su desaparición. Por el contrario, los actuales responsables buscan que otras personas o grupos empresariales se interesen en adquirir la categoría y asuman el compromiso de darle continuidad al fútbol de la Liga de Ascenso en Tela.
El futuro de Tela FC dependerá ahora de que surjan interesados que estén dispuestos a invertir en la institución, asumir sus responsabilidades administrativas y deportivas y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar su participación en el campeonato.
Fundado en 1979, el club acumula más de cuatro décadas de historia en el fútbol hondureño. A lo largo de su trayectoria, ha representado a la ciudad de Tela en la segunda división, ha contado con futbolistas reconocidos y ha conseguido resultados que forman parte de su recorrido deportivo. Sin embargo, las dificultades financieras se han convertido en un obstáculo recurrente para sostener su participación en las competiciones nacionales.
Este fue el comunicado del Tela FC para anunciar que se retirarán de la Segunda División y que su plaza está a la venta para el club que quiera comprarla.