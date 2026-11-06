La dramática decisión de Owono ante el duro castigo y el gesto de Gerard Piqué

"Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera", apunta Maye.