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El VAR perdonó a Real España, polémica en La Paz y el por qué Nixon Cruz no jugó ante Génesis

El LENTE DIEZ captó las mejores postales del encuentro entre Real España vs Génesis FC por la fecha 13 del torneo Apertura.

05 de noviembre de 2026 a las 16:15
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Amargura en Real España, la polémica se hizo presente en La Paz, Nixon Cruz fue noticia y Selvin Brown fue protagonista.

 FOTOS: ANIBAL VÁSQUEZ
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Roberto López nuevamente fue el guardián del Real España en la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El colombiano Andrés Salazar aún no está inscrito en la Liga Nacional.
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Elías Alderete y su peculiar forma de ver el partido del Génesis vs Real España en el RoSuCo Stadium.
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Devron García es uno de los titularísimos del Real España para enfrentar al Génesis FC por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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JIM se mostró inquieto en el partido entre Real España vs Génesis FC. El español tiene en la mira la copa 13 del Real España.
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Eddie Hernández abrió la lata en el partido. El artillero hondureño anotó de penal en el RoSuCo Stadium.
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Pipo López contiene la esférica ante la marca de Devron García en el RoSuCo Stadium.

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Real España visitó al Génesis FC por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

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Dayan Rodríguez no pudo atajarle el penal a Eddie Hernández en el primer tiempo en el estadio de La Paz.
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Alderete junto al defensor central Manuel Gamboa vivieron de una forma muy distinta el Génesis FC vs Real España.
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Real España es uno de los líderes del torneo Apertura. El conjunto catedrático puntuó en el Estadio Suazo Córdova.
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Darixon Vuelto sigue sumando minutos con Real España en el torneo Apertura de la Liga Nacional Hondureña.

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El LENTE DIEZ captó a Elías Alderete y Manuel Gamboa, que no vieron acción en el Génesis FC vs Real España.
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Daylor Cacho fue una de las sorpresas en el 11 titular del Real España ante Génesis FC.

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Roger Sander recibe la marca del juvenil Daylor Cacho en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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La polémica llegó en el Estadio Roberto Suazo, cuando Selvin Brown expulsó a Jhow Benavidez. El volante de Real España soltó un patadón contra un adversario.
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Minutos después, los jugadores de Real España recibieron instrucciones mientras el réferi Selvin Brown revisaba la acción de Jhow en el FVS VAR.
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Nixon Cruz entró a la convocatoria, pero no vio acción en el compromiso ante Génesis FC en La Paz. La expulsión de Benavidez cambió los planes de JIM.
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La polémica se desató tras el final del partido, cuando la pelota pegó en la mano de Marco Aceituno. Génesis FC reclamó un claro penal, Selvin la fue a revisar al VAR, pero señaló que no hubo penalti para los locales.
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Los jugadores de Génesis FC le reclamaron al árbitro, pero el central decidió que no había penal para los locales.

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No obstante, el Génesis anotó a través de Carlos Arzú sobre el final del cotejo. Génesis le arrancó un punto a Real España.
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