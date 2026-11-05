Borraron a Owono y la decisión con el castigo que deja en suspenso a toda España

Jesús Owono, de 25 años, ha sido el guardameta titular de su selección desde su juventud y cuenta con una gran trayectoria, habiendo participado en las últimas tres ediciones del torneo continental. El portero había estado bajo los palos en los primeros encuentros de clasificación disputados en septiembre, pero ahora se perderá los partidos frente a Zimbabue previstos para el 12 y el 16 de noviembre.