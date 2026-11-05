Borraron a Owono y la decisión con el castigo que deja en suspenso a toda España

Jesús Owono ha quedado en el ojo del huracán luego de la muerte de Jesús de Miguel y ahora han tomado una decisión con respecto a su castigo. Esto pasa en su país.
El portero Jesús Owono no estará con la selección de Guinea Ecuatorial para los próximos partidos de clasificación de la Copa Africana de Naciones. Su ausencia se debe al trágico fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, según informó la federación de fútbol.
Tras el impacto, el delantero del conjunto canario quedó inconsciente y tuvo que ser ingresado de urgencia en la UCI. Lamentablemente, Jesús de Miguel falleció el martes por la mañana en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, tras el golpe sufrido en los últimos minutos del encuentro de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Jesús Owono, de 25 años, ha sido el guardameta titular de su selección desde su juventud y cuenta con una gran trayectoria, habiendo participado en las últimas tres ediciones del torneo continental. El portero había estado bajo los palos en los primeros encuentros de clasificación disputados en septiembre, pero ahora se perderá los partidos frente a Zimbabue previstos para el 12 y el 16 de noviembre.
El impacto emocional para el guardameta ha sido devastador. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida", expresó Owono a través de un comunicado emitido.
El guardameta reflejó el desconcierto y la tristeza que atraviesa en estos momentos tan duros. "Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. (...) Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto."
A pesar de los compromisos deportivos que se le avecinan, sus pensamientos están completamente volcados en lo sucedido. "Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús.", añadió el guardameta.
Por su parte, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol mostró su total respaldo al jugador el martes, destacando que el deportista se encuentra sumido en una profunda tristeza y un gran dolor.
La tensión y la gravedad de lo ocurrido también se reflejaron en la decisión arbitral tomada sobre el césped. El colegiado del encuentro, Manuel Ángel Pérez Hernández, decidió enviar a los equipos a los vestuarios en el minuto 96 y suspender el partido.
En el acta arbitral, el juez del encuentro explicó los motivos de la drástica decisión tomada en el recinto deportivo. El partido fue interrumpido "para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local".
La situación se tornó crítica rápidamente para todos los presentes en el estadio. El árbitro detalló que, "Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios".
El estado anímico de los futbolistas hizo imposible la reanudación del encuentro de Segunda División. El colegiado indicó que, "Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes".
Mientras tanto, las instancias disciplinarias del fútbol español analizan los pasos a seguir tras el trágico desenlace. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves que las resoluciones oficiales se darán a conocer próximamente.
En su comunicado institucional, el organismo federativo puntualizó las actuaciones pendientes sobre el encuentro. "Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del Juez de Competiciones para las competiciones profesionales, las cuestiones derivadas del acta del encuentro CD Tenerife - FC Andorra serán resueltas próximamente", confirmó la entidad.