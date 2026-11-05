El motivo real por el que CR7 se retiró y FIFA cambiaría los planes de Portugal

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó el astro portugués al inicio de su mensaje, que duró aproximadamente cinco minutos y estuvo acompañado por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes.