El motivo real por el que CR7 se retiró y FIFA cambiaría los planes de Portugal

Desde Europa sorprende al revelar el motivo que llevó a Cristiano Ronaldo a retirarse de Portugal. FIFA cambia los planes de los lusos con su dorsal "7".
El histórico delantero Cristiano Ronaldo ha anunciado su retiro de la selección de Portugal tras 23 años defendiendo la camiseta de su país. El atacante comunicó su decisión mediante un extenso video publicado en sus redes sociales, en el que leyó una emotiva carta de despedida.
“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó el astro portugués al inicio de su mensaje, que duró aproximadamente cinco minutos y estuvo acompañado por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes.
De esta manera, Cristiano Ronaldo cierra una trayectoria internacional extraordinaria. El delantero se despide como uno de los máximos referentes de la historia del fútbol portugués, con récords goleadores y títulos que marcaron una época para su selección.
Su historia con el combinado absoluto comenzó en agosto de 2003, cuando debutó a los 18 años frente a Kazajistán, ingresando en sustitución de Luís Figo bajo la dirección técnica del brasileño Luiz Felipe Scolari.
La determinación del atacante, de 41 años, se produjo después de semanas de tensión con el cuerpo técnico portugués. Según reportes de la prensa lusa, la relación con Jorge Jesus quedó seriamente deteriorada tras un episodio ocurrido durante una concentración internacional, cuando Cristiano abandonó las instalaciones de la selección sin autorización, situación que derivó en una sanción disciplinaria.
El anuncio de su retiro llegó pocas horas antes de que Jorge Jesus diera a conocer la convocatoria de Portugal para la próxima fecha internacional de la Liga de Naciones de la UEFA. Y, de acuerdo con medios portugueses, el entrenador tenía previsto incluir nuevamente a Cristiano Ronaldo en su lista.
Lo que habría sorprendido al seleccionador fue que el delantero comunicara su decisión directamente al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, sin informarle previamente a él.
“CR7 informó a Pedro Proença de su renuncia a la selección, Jorge Jesus no. Cristiano sabía que el seleccionador lo convocaría este viernes y decidió marcharse con antelación”, informó el diario portugués A Bola.
Por su parte, la periodista Irene Palma también señaló que el histórico atacante sabía que recibiría una nueva convocatoria, pero no quería regresar al combinado nacional mientras Jorge Jesus estuviera al frente del equipo.
La situación habría ocurrido sin que ambos mantuvieran una conversación previa para resolver sus diferencias. De hecho, según los reportes de la prensa portuguesa, el entrenador y el futbolista no habían vuelto a tener contacto desde el episodio que provocó la ruptura entre ambos durante una concentración internacional.
En la misma línea, el diario Record añadió otro elemento al conflicto al informar que Cristiano Ronaldo no había respondido a los mensajes que el seleccionador le envió durante las últimas semanas.
Así, la despedida de CR7 no solo representa el cierre de una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol portugués, sino también el desenlace de una relación que terminó deteriorándose hasta el punto de impedir una última convocatoria bajo el mando de Jorge Jesus.
En síntesis, Cristiano Ronaldo ya no quería jugar bajo la dirección de Jorge Jesus y anunció su jubilación justo antes del anuncio de la convocatoria para evitar ser convocado.1
Así termina una de las etapas más importantes en la historia del fútbol, con Cristiano Ronaldo fuera de la selección y una ruptura que nadie imaginó para el cierre de su trayectoria internacional.
Cristiano Ronaldo pone punto final a su historia con Portugal, una etapa que quedará marcada por los goles, los récords, los títulos y una huella imborrable. No obstante, según la prensa lusa, su adiós también deja una última controversia: una ruptura con Jorge Jesus que habría precipitado una despedida sin reconciliación.
Ahora, la decisión ha dejado una pregunta muy importante: ¿Portugal podrá retirar el número como homenaje a su máxima leyenda o tendrá que entregárselo a otro futbolista? La respuesta involucra una regla que ya ha complicado los homenajes a otras figuras históricas del fútbol, según un artículo publicado por Bein Sports.
La FIFA no permite retirar números de camiseta en las selecciones nacionales, por lo que Portugal no podrá reservar el dorsal 7 exclusivamente como homenaje a Cristiano Ronaldo. Aunque Paulo Futre llegó a proponer que la Federación Portuguesa retirara el número, la normativa impide llevar esa iniciativa a las competiciones oficiales.
De acuerdo con el diario portugués Record, las federaciones deben presentar una lista numerada de sus jugadores antes de cada encuentro. Esto significa que el dorsal tendrá que ser asignado a otro integrante de la convocatoria. La misma disposición se aplica a los partidos oficiales organizados por la FIFA.
Cabe destacar que no es la primera vez que se registra esta situación. Argentina intentó retirar el número 10 de Diego Maradona en 2001, pero recibió una negativa y Ariel Ortega terminó utilizando esa camiseta en el Mundial de 2002. Algo similar ocurrió con Lionel Messi y con el número 17 del camerunés Marc-Vivien Foé. En cambio, los clubes sí tienen permitido retirar dorsales como reconocimiento a sus leyendas.