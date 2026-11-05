Así fue el último adiós a Jesús de Miguel: arropado por el Real Madrid y ¿estuvo Owono?

Jesús de Miguel, el delantero que falleció hace dos días después de sufrir un brutal choque durante el partido Tenerife vs. Andorra, fue sepultado esta tarde en su pueblo natal, rodeado de sus seres más queridos y figuras del fútbol español. LaLiga tomó una decisión respecto a los duelos de este fin de semana.
El silencio ha marcado este jueves el funeral de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que murió el martes tras un fuerte golpe sufrido por el portero del Andorra, Jesús Owono, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Al funeral, oficiado en la localidad de Navahermosa (Toledo, España), han acudido numerosos representantes del mundo del fútbol y vecinos del pueblo, que arroparon a la familia del difunto futbolista.
En este pueblo de Los Montes de Toledo, de unos 3.500 habitantes, pasó temporadas durante su infancia el jugador, por lo que los vecinos de Navahermosa han coincidido en señalar que el suceso es "una pena y una injusticia".
Y es que desde el martes, día en que falleció De Miguel, de 30 años, la pena ha invadido las calles de Navahermosa, pueblo de sus padres y abuelos, y cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.
Los restos mortales del delantero llegaron a primera hora de esta mañana al tanatorio de Navahermosa y el arribo de la plantilla y cuerpo técnico del Tenerife, vestidos de riguroso luto, ha sido uno de los momentos más emotivos de la jornada.
El mundo del fútbol, consternado por lo ocurrido, ha querido apoyar a los seres queridos de De Miguel y viajaron autoridades como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
De la Fuente acudió para trasladar en persona sus condolencias a los allegados del futbolista y manifestar la unión de la comunidad deportiva en este difícil momento. Tras el acto fúnebre, el DT de la selección declaró: "Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido".
El Real Madrid, a través de su presidente Florentino Pérez, y el Director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, viajaron hasta la comunidad toledense para arropar a la familia del jugador y darles el sentido pésame.
Personalidades del mundo del fútbol y vecinos de Navahermosa han llenado la parroquia de San Miguel Arcángel, en la que el silencio ha protagonizado el oficio religioso, excepto cuando seres queridos del fallecido han tomado la palabra para recordar cómo era Jesús de Miguel, lo que significaba para ellos y el valor humano del futbolista.
Al finalizar la misa, sus seres queridos han alzado a hombros el féretro y han sido los encargados de dar el último adiós a Jesús de Miguel por las calles de su pueblo.
Las aceras se llenaron de centenares de vecinos y personalidades del fútbol en un silencio absoluto. El tanatorio se vio completamente colapsado ante la llegada de más de 60 coronas de flores enviadas por prácticamente todos los clubes de Primera y Segunda División.
El cuerpo fue trasladado de forma directa al cementerio municipal de Navahermosa, donde recibió sepultura en la más estricta intimidad familiar, tal como solicitaron sus allegados.
Mientra tanto, LaLiga decidió no suspender la jornada de forma generalizada, optando por mantener el calendario de partidos previstos para este fin de semana tanto en Primera como en Segunda. Esta resolución se tomó a pesar de la solicitud unánime de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para aplazar toda la fecha en señal de luto.
En lugar de parar la competición, LaLiga confirmó que los partidos se detendrán por completo en el minuto 9 (en honor al dorsal que portaba Jesús de Miguel) para que los aficionados en los entadios le rindan un emotivo aplauso, acompañado de un video memorial en los videomarcadores.
Como es habitual en estos casos protocolarios, todos los encuentros del fin de semana realizarán un respetuoso minuto de silencio antes del pitido inicial.
Jesús Owono no estuvo presente en el funeral. El guardameta del Andorra no viajó a Navahermosa debido al delicado estado anímico y de seguridad en el que se encuentra. Según expresó a través de su carta, se siente completamente "devastado" y en tratamiento, habiendo manifestado que estos son "los días más difíciles de mi vida" tras el choque accidental.
Jesús de Miguel deja una joven familia que apenas estaba comenzando a construir: una hija pequeña y a su pareja de hace años, María. Descanse en paz.