Así fue el último adiós a Jesús de Miguel: arropado por el Real Madrid y ¿estuvo Owono?

De la Fuente acudió para trasladar en persona sus condolencias a los allegados del futbolista y manifestar la unión de la comunidad deportiva en este difícil momento. Tras el acto fúnebre, el DT de la selección declaró: "Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido".