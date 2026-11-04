  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí

Las postales que dejó el partido entre Estrella Roja ante Motagua por la fecha 13 del torneo Apertura.

04 de noviembre de 2026 a las 18:03
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
1 de 19

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La polémica apareció en Danlí, derroche de bellezas y el VAR se hizo presente en el llenazo en el Marcelo Tinoco de Danlí.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
2 de 19

Los aficionados del Estrella Roja se fueron a apoyar a su equipo en un partidazo en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
3 de 19

La llegada de la delegación del Motagua al Estadio Marcelo Tinoco. Júnior Izaguirre comando el arribo.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
4 de 19

Estrella Roja también ingresó por uno de los portones de la cabecera del recinto dalinense.

El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
5 de 19

Las dos bellas damas que robaron suspiros en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. ¡Qué preciosas!
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
6 de 19

Estrella Roja y Motagua se enfrentaron por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
7 de 19

Las largas filas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Estrella Roja y Motagua llenaron el recinto oriental.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
8 de 19

Este chico sorprendió a muchos en el Estadio Marcelo Tinoco. Amor por el fútbol, papá.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
9 de 19

Las camisetas del FC Barcelona y Motagua no fallaron en la casa del Estrella Roja de Danlí.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
10 de 19

Esta pareja de aficionados se puso la casaca del Estrella Roja, quien le hizo un partidazo al Motagua.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
11 de 19

¡Qué bellezas! Otra postal de las preciosuras del Motagua que robaron miradas en el Estadio Marcelo Tinoco.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
12 de 19

Llenazo espectacular en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. ¡Ha sido una de las mejores plazas en el torneo!
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
13 de 19

Motagua y Estrella Roja se midieron por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Darel Oliva y Clever Portillo en el Marcelo Tinoco.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
14 de 19

Los hinchas del Motagua le dieron mucho amor al entrenador campeón Javier López. Una selfie con la hinchada del mimado.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
15 de 19

El abrazo entre Javier López y Reinieri Mayorquín dentro del Estadio Marcelo Tinoco. Las cosas que deja el fútbol.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
16 de 19

Las muchachas de Danlí también son bien guapas. ¿Instagram de las pibitas?
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
17 de 19

Los aficionados llegaron temprano al recinto oriental, que albergó el partido entre Motagua y Estrella Roja de Danlí.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
18 de 19

La afición del ciclón no dejó solo a su Motagua en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Hermoso llenazo.
El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí
19 de 19

Esta acción fue polémica: los jugadores del Motagua reclamaron como fuera de juego el tanto de Óscar Rosales. Sin embargo, el jugador de Estrella Roja estaba habilitado.
Cargar más fotos