El VAR fue protagonista, las 2 muñecas del Motagua, bellezas y polémica en Danlí

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La polémica apareció en Danlí, derroche de bellezas y el VAR se hizo presente en el llenazo en el Marcelo Tinoco de Danlí.
Los aficionados del Estrella Roja se fueron a apoyar a su equipo en un partidazo en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.
La llegada de la delegación del Motagua al Estadio Marcelo Tinoco. Júnior Izaguirre comando el arribo.
Estrella Roja también ingresó por uno de los portones de la cabecera del recinto dalinense.
Las dos bellas damas que robaron suspiros en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. ¡Qué preciosas!
Estrella Roja y Motagua se enfrentaron por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Las largas filas para ingresar al Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Estrella Roja y Motagua llenaron el recinto oriental.
Este chico sorprendió a muchos en el Estadio Marcelo Tinoco. Amor por el fútbol, papá.
Las camisetas del FC Barcelona y Motagua no fallaron en la casa del Estrella Roja de Danlí.
Esta pareja de aficionados se puso la casaca del Estrella Roja, quien le hizo un partidazo al Motagua.
¡Qué bellezas! Otra postal de las preciosuras del Motagua que robaron miradas en el Estadio Marcelo Tinoco.
Llenazo espectacular en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. ¡Ha sido una de las mejores plazas en el torneo!
Motagua y Estrella Roja se midieron por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional. Darel Oliva y Clever Portillo en el Marcelo Tinoco.
Los hinchas del Motagua le dieron mucho amor al entrenador campeón Javier López. Una selfie con la hinchada del mimado.
El abrazo entre Javier López y Reinieri Mayorquín dentro del Estadio Marcelo Tinoco. Las cosas que deja el fútbol.
Las muchachas de Danlí también son bien guapas. ¿Instagram de las pibitas?
Los aficionados llegaron temprano al recinto oriental, que albergó el partido entre Motagua y Estrella Roja de Danlí.
La afición del ciclón no dejó solo a su Motagua en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Hermoso llenazo.
Esta acción fue polémica: los jugadores del Motagua reclamaron como fuera de juego el tanto de Óscar Rosales. Sin embargo, el jugador de Estrella Roja estaba habilitado.