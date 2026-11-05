La "masacre" del Olimpia, así fue captado Jorge Álvarez y el esperado regreso

Todo lo que se vivió en el Estadio Nacional con la brutal paliza de Olimpia frente al Juticala (8-0). Jorge Álvarez con su bella esposa y el seleccionador José Molina. Michaell Chininos finalmente volvió a jugar.
El Olimpia de Eduardo Espinel aplastó al Juticalpa por la fecha 13 del Apertura 2026 en el Estadio Nacional y se mantiene en lo más alto de la clasificación con 32 puntos, tras cosechar 10 triunfos, 2 empates y sufrir solo una caída.
La fiesta de goles comenzó de forma prematura gracias a la intensidad impuesta por los melenudos desde el silbatazo inicial. Apenas al minuto 3, el mediocampista Jean Jack Baptiste se encargó de inaugurar el marcador con una soberbia definición que tomó por sorpresa a la zaga visitante, dictando el tono de lo que sería una pesadilla interminable para el conjunto canechero.
El protagonismo de la primera mitad se trasladó rápidamente a los botines del delantero uruguayo Nicolás Dibble, quien destrozó los esquemas defensivos rivales con su velocidad. Dibble amplió la ventaja merengue al 11' tras una gran jugada colectiva y, no conforme con eso, firmó su doblete a la media hora (31'), dejando la pizarra con una cómoda ventaja antes del descanso.
A la exhibición goleadora se sumó la contundencia de Jorge Benguché, quien se convirtió en la máxima figura del encuentro al llevarse el balón a casa. El 'Toro' inició su cuenta personal al 26 de la primera parte, pero guardó lo mejor para el complemento, donde la zaga olanchana concedió demasiadas libertades.
En la segunda mitad, Benguché desató una ráfaga que terminó por sepultar anímicamente al Juticalpa. Anotó de forma consecutiva al 52' y 60', sellando un hat-trick espectacular que encendió las graderías y expuso las severas carencias tácticas del rival, que careció por completo de respuestas colectivas.
La paliza continuó con la calidad técnica de Edwin Rodríguez, quien se unió al festín al 72' para decretar el séptimo gol de la noche tras una vistosa combinación en ofensiva.
Con un Juticalpa totalmente entregado y esperando el final del partido, el Olimpia mantuvo el pie en el acelerador demostrando el hambre competitiva de su plantilla.
Y en el banquillo se encontraba Miachell Chirinos. El atacante recibió el alta médica, fue convocado por Espinel y comenzó entre los suplentes esperando la oportunidad. Estuvo casi tres meses fuera de actividad por una fractura en el rostro que también lo obliga a protegerse con una máscara.
El broche de oro de la histórica velada tuvo un tinte emotivo con la firma de Chirinos al 84', quien anotó el definitivo 8-0. El gol significó una enorme celebración para el jugador, quien regresaba a las canchas tras superar una larga y complicada lesión, sellando así una de las mayores goleadas en la historia reciente de la Liga Nacional.
"He sufrido en silencio, llorando en una cama en soledad. Pero ahora me siento muy feliz, es la mejor forma de regresar al terreno de juego donde siempre he sido feliz, donde crecí jugando al fútbol. Es importante para mí volver con gol y agradecido con Dios por que estoy de vuelta", declaró Chirinos tras el partido.
Chirinos estaba de baja desde el pasado 24 de agosto tras sufrir un fuerte choque de cabezas contra un jugador de Olancho, que le provocó una fractura maxilar, del arco cigomático y de la nariz, requiriendo cirugía e intervención hospitalaria. Al igual que Edwin Rodríguez, tiene que llevar una máscara de protección.
El portero Enrique Facussé, que fue convocado en la Selección de Honduras para los amistosos ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, tuvo que entrar por el lesionado José Mendoza cuando el 'León' ya lo ganaba 6-0.
Yustin Arboleda perdió la gran oportunidad de sumar el noveno tanto del Olimpia. El delantero erró un penal en el 91' tras enviar el balón hasta las nubes. La tristeza del colombiano luego de fallar desde los 11 metros.
Y en los palcos del Estadio Nacional se encontraba el español José Molina, seleccionador de Honduras, viendo la tremenda goleada de los leones sobre un Juticalpa que se hunde en la última posición de la tabla.
Así captamos a Jorge Álvarez. El talentoso mediocampista no entró en la convocatoria del Olimpia, pero llegó al estadio junto a su bella esposa Madeline Ordóñez.