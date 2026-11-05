La "masacre" del Olimpia, así fue captado Jorge Álvarez y el esperado regreso

"He sufrido en silencio, llorando en una cama en soledad. Pero ahora me siento muy feliz, es la mejor forma de regresar al terreno de juego donde siempre he sido feliz, donde crecí jugando al fútbol. Es importante para mí volver con gol y agradecido con Dios por que estoy de vuelta", declaró Chirinos tras el partido.