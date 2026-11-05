La propuesta de Tito Asfura a Florentino e intercambio que involucró a Real Madrid

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, protagonizó una visita especial al estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, donde fue recibido por Florentino Pérez, máximo dirigente de la institución madridista.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se encuentra en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla en Madrid.
Durante su estadía busca fortalecer las relaciones entre Honduras y España, además de promover inversiones y oportunidades de empleo.
Como parte de su agenda, Asfura sostuvo una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.
También recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y participó en diferentes encuentros oficiales.
Sin embargo, este jueves sorprendió al aprovechar su visita a la capital española para conocer el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.
El mandatario hondureño apareció en las redes sociales oficiales del conjunto merengue junto al presidente del club, Florentino Pérez.
La publicación del equipo español destacó el encuentro con la frase: "Florentino Pérez recibe al presidente de Honduras en el Bernabéu".
En la fotografía, Asfura aparece junto al dirigente madridista y con una camiseta del equipo que lleva su nombre.
Asfura explicó que aprovechó la reunión para consultar a Pérez sobre su interés en participar en futuras obras que se desarrollarán en el territorio hondureño, tomando en cuenta la actividad empresarial del presidente del Real Madrid.
"En Honduras vienen bastantes construcciones, represas, carreteras, si él estaría interesado en invertir en Honduras", relató Asfura al explicar el planteamiento que le hizo al empresario español.
Según el gobernante, Pérez recibió la propuesta de manera receptiva y manifestó que la analizaría. Sin embargo, aclaró que todavía no existe ningún acuerdo ni compromiso concreto para desarrollar inversiones en el país.
El mandatario también extendió una invitación al empresario para que visite Honduras y expresó su interés en recibirlo en Casa Presidencial.
Además, reveló que recibió una camiseta del Real Madrid firmada y dedicada por el delantero francés Kylian Mbappé, un obsequio que, según indicó, conservará en su oficina.
El presidente hondureño destacó la atención recibida durante la reunión y aprovechó su visita para conocer las remodelaciones realizadas en el Santiago Bernabéu, las cuales calificó como impresionantes.