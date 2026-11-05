Los mundialistas, qué pasó con Isaac Castillo y la chica del abdomen perfecto

Marathón derrotó 3-1 a Platense por la fecha 13 del Apertura 2026 y estas son las mejores imágenes que dejó el encuentro en el estadio Olímpico.
La afición de Marathón se hizo presente para el partido ante Platense. La Furia Verde siempre acompaña.
El estadio Olímpico no se llenó, pero el lente de DIEZ captó algunas chicas lindas.
Algunas con la camisa de Marathón otras de forma escotada por la calor de San Pedro Sula.
Bonito abdomen de esta chica que daba publicidad a una marca en el esyadio Olímpico.
El lente de DIEZ captó a esta bella chica en el estadio Olímpico.
Del otro lado la chica de lentes que también sostenía el cartel de publicidad.
Ellas dos se robaron varias miradas en el Marathón vs Platense.
Una grata y emotiva sorpresa se vivió en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Una de las máximas leyendas vivas del Club Deportivo Marathón dijo presente en el coloso sampedrano para presenciar el duelo de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional frente al Platense, desatando la nostalgia y el cariño de la afición.
El histórico exentrenador uruguayo, Manuel Keosseián, regresó a tierras hondureñas para cumplir una promesa muy especial con Orinson Amaya, tal como lo confesó en un diálogo exclusivo con Diario DIEZ.
Reynaldo Tilguath no la pega con Platense todavía, pero tiene la misión de levantar el equipo.
Los jugadores tuvieron un buen gesto con Isaac Castillo, el futbolista no se ha entrenado esta semana por el fallecimiento de su abuela.
El hombre de la noche otra vez fue Nicolás Messiniti, el delantero ha recuperado su racha goleadores y le anotó dos a Platense en el estadio Olímpico.
Messiniti llegó a los 8 tantos en el Apertura 2026 y se convirtió en el máximo anotador del torneo.
Marathón liquidó a Platense en tres minutos, ya que los goles de Messiniti fueron al 41 y 44 del primer tiempo.
Los verdolagas volvieron al triunfo luego de caer ante Motagua y aprovecharon el empate de Real España para recortar puntos.
El intruso. Este perrito se metió al estadio Olímpico Metropolitano.
Se comportó bien y así fue captado por el lente de DIEZ.
Carlos Pavón y Edgar Álvarez fueron captados en palco, invitados de lujo en el estadio Olímpico.
Ambos mundialistas vieron el partido en el palco donde estaba Adalid Puerto, presidente de Platense.
Esta chicas de salud estaban atentas a cualquier situación.
Tomás Sorto fue el encargado de poner el 3-0 para Marathón con un gol de fuera del área al minuto 65.
Angelo Norales que entró de cambio por Solani Solano, marcó el descuento para Platense al 72.