Los mundialistas, qué pasó con Isaac Castillo y la chica del abdomen perfecto

Una grata y emotiva sorpresa se vivió en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Una de las máximas leyendas vivas del Club Deportivo Marathón dijo presente en el coloso sampedrano para presenciar el duelo de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional frente al Platense, desatando la nostalgia y el cariño de la afición.