Keosseián regresó para cumplir esta promesa a Marathón y su nueva vida: "Por Orinson"

Una grata y emotiva sorpresa se vivió en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Una de las máximas leyendas vivas del Club Deportivo Marathón dijo presente en el coloso sampedrano para presenciar el duelo de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional frente al Platense, desatando la nostalgia y el cariño de la afición. El histórico exentrenador uruguayo, Manuel Keosseián, regresó a tierras hondureñas para cumplir una promesa muy especial, tal como lo confesó en un diálogo exclusivo con Diario DIEZ. Durante la charla, el estratega también abrió su corazón para repasar su actualidad y compartir a qué se dedica en esta nueva etapa de su vida fuera de los banquillos profesionales.

Asimismo, "Manolo" no desaprovechó la oportunidad para rememorar sus memorables campañas internacionales en la Liga de Campeones de la Concacaf, certamen al cual el cuadro esmeralda regresa oficialmente tras varios años de ausencia, reviviendo aquella época dorada donde el monstruo verde imponía respeto en su fortín. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué ha estado haciendo? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Bien, todo bien, contento de estar en San Pedro. Del fútbol ya no más, sigo en la Asociación de Entrenadores de Uruguay como vicepresidente, pero después otra cosa no. ¿Usted tuvo a Silvio Rudman en su equipo? Fue después, ¿no? Usted vino después. No. Él estuvo antes con Chelato. Ya cuando vine yo, él se había ido. ¿Cómo ve a Marathón ahorita? Lo he visto en algunos partidos y lo veo muy bien. Juega bien y tiene buen equipo. Me parece que tendría que estar un poquito mejor en la tabla, pero está en el buen camino.

El motivo de su viaje para cumplir una promesa a Orinson Amaya.​​​¿Cuándo vino? ¿No tuvo la oportunidad de darle el último adiós a Orinson? Vine hoy. Mi objetivo de venir aquí fue porque le prometí que iba a venir en esta fecha por algo muy especial que tiene la familia, por Orinson Amaya y su familia. Aparte me gusta venir acá y ver a los amigos. Marathón acaba de clasificar a la Concachampions. ¿Se acuerda de esa etapa cuando le tocó a usted, que venía el DC United, Cruz Azul o Saprissa y Marathón les ganaba en este estadio? Fue una época linda. Está muy bueno que haya clasificado y que Marathón esté así ahora, siempre apoyando al equipo y siguiéndolo.