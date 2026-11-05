Marathón vs Platense EN VIVO: a qué hora, estadio y dónde ver la fecha 13

Esta noche, la Fecha 13 del torneo Apertura 2026 se cierra con un emocionante duelo en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. A las 7:30 PM, el CD Marathón recibirá al Platense FC en un partido donde ambos equipos llegan con la urgencia de sumar de a tres por motivos muy distintos, bajo la transmisión de Deportes TVC. El conjunto esmeralda busca pasar rápidamente la página tras caer 2-0 en su visita al FC Motagua en Tegucigalpa. Para este compromiso, el técnico argentino Silvio Rudman confía en los botines del delantero Nicolás Messiniti, quien ya sabe lo que es anotarle a los porteños en este torneo (marcó en el 1-1 de la primera vuelta) y espera reencontrarse con el gol tras la sequía en la capital.

Por su parte, el panorama del Platense es mucho más complejo. El "Tiburón Blanco" llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Olancho FC. Con los cambios recientes en el banquillo y situados en el fondo de la tabla, el margen de error para los escualos es nulo si quieren escapar de la zona roja del descenso. Los números previa al encuentro reflejan una historia muy favorable para los locales: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Dominio histórico: En 212 enfrentamientos previos, Marathón manda con claridad con 89 victorias, 80 empates y 43 derrotas. Fortaleza en casa: Los verdes suman 8 partidos consecutivos sin perder como locales en liga (6 victorias y 2 empates), ganando sus últimos tres encuentros de manera consecutiva. La gran pesadilla escuala: Platense acumula 21 partidos consecutivos sin poder ganarle a Marathón jugando como visitante, registrando 9 empates y 12 derrotas. Es la racha más larga de los torneos cortos de la Liga Nacional para los sampedranos recibiendo a este rival.