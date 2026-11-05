¡Cierre brillante! Andy Nájar conquista el premio al Gol del Año con Nashville SC

El futbolista hondureño fue reconocido por su espectacular anotación ante Columbus Crew, en una remontada agónica que se convirtió en uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Además, celebra una campaña histórica con Nashville SC, que conquistó el Supporters’ Shield de la MLS. El fútbol hondureño vuelve a tener motivos para celebrar en el extranjero. El lateral catracho Andy Nájar fue distinguido con el premio al Gol del Año 2026 de Nashville SC, luego de que su espectacular anotación frente al Columbus Crew fuera elegida como la mejor de la temporada por la institución estadounidense.

El reconocimiento fue anunciado durante la ceremonia de premios de fin de año del club y celebrada en una actividad privada, donde jugadores y miembros de la institución se reunieron para reconocer a los protagonistas de una campaña histórica. La anotación de Nájar llegó el pasado 22 de agosto de 2026, cuando Nashville SC recibió al Columbus Crew en un compromiso que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta para los aficionados locales.

El encuentro parecía complicarse para los locales, pero Nashville protagonizó una remontada espectacular en los últimos minutos. Después del empate conseguido por Reed Baker-Whiting al minuto 90+3, apareció el hondureño apenas dos minutos después para marcar el definitivo 3-2. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Nájar recibió el balón por el costado derecho del área y sacó un potente remate de derecha que terminó en el fondo de la portería, desatando la celebración en el GEODIS Park. Una anotación que significó tres puntos y que ahora también le permite llevarse uno de los reconocimientos individuales más importantes de la institución.

El premio representa otro capítulo importante para el defensor hondureño, quien ha tenido protagonismo en el funcionamiento de Nashville SC durante la campaña 2026. En la temporada de la MLS, Nájar registra 28 apariciones, tres goles y seis asistencias, cifras que reflejan su aporte tanto en labores defensivas como en el desarrollo ofensivo del equipo.

Nashville SC firma una campaña histórica