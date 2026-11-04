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Estrella del Real Madrid sorprende con detallazo a Kervin Arriaga en Champions

Kylian Mbappé tuvo un tremendo detallazo con el volante hondureño Kervin Arriaga

Estrella del Real Madrid sorprende con detallazo a Kervin Arriaga en Champions

Estrella del Real Madrid le obsequió la camiseta a Kervin Arriaga.

04 de noviembre de 2026 a las 17:33

Kervin Arriaga se llevó un recuerdo de lujo después del enfrentamiento entre el AEK de Atenas y el Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El mediocampista hondureño consiguió quedarse con la camiseta número 10 de Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del conjunto merengue.

La noticia se conoció a través de las redes sociales, luego de que Daniella Zavala, esposa del futbolista catracho, compartiera una fotografía en sus historias de Instagram posando con la elástica del delantero francés. La imagen rápidamente llamó la atención por tratarse de una camiseta de uno de los jugadores más reconocidos del fútbol mundial.

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El recuerdo llegó después de una noche especial para el legionario hondureño, quien tuvo una participación destacada frente al Real Madrid. Arriaga cumplió con una exigente labor en el mediocampo del AEK de Atenas, enfrentándose a un rival plagado de estrellas y demostrando su capacidad para competir en el máximo escenario europeo.

El volante catracho tuvo que emplearse a fondo durante el compromiso, aportando intensidad, despliegue físico y trabajo en la recuperación de la pelota. Su presencia en el centro del campo fue importante para el conjunto griego en un partido que representaba una prueba de alto nivel en la Champions League.

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Más allá de lo ocurrido dentro del terreno de juego, quedarse con la camiseta de Mbappé representa un recuerdo especial para Arriaga, quien pudo intercambiar o conseguir una de las prendas más cotizadas después de medirse ante el equipo español. La número 10 del atacante francés terminó en manos de la familia del futbolista hondureño.

De esta manera, Kervin Arriaga sumó una anécdota especial a su experiencia en la máxima competición de clubes de Europa. El mediocampista sigue representando a Honduras en escenarios internacionales y ahora conserva un recuerdo de lujo de su enfrentamiento contra el Real Madrid y una de sus principales estrellas, Kylian Mbappé.

Mbappé le obsequió la camiseta al volante hondureño Kervin Arriaga.

Mbappé le obsequió la camiseta al volante hondureño Kervin Arriaga.


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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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