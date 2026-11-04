Olancho vs Lobos UPNFM EN VIVO: hora y dónde ver el inicio de la jornada 13

Olancho FC y Lobos UPNFM serán los encargados de poner en marcha la jornada 13 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras, cuando se enfrenten este miércoles 4 de noviembre en un atractivo compromiso que promete emociones por la disputa de los puntos.
El encuentro se disputará a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, donde los Potros intentarán hacer valer su localía frente a un conjunto universitario que también necesita sumar para escalar posiciones en la clasificación.
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Olancho FC llega a este compromiso ubicado en el quinto lugar de la tabla con 16 puntos, luego de completar 12 partidos. Los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán aprovechar el respaldo de su afición para conseguir un triunfo que les permita acercarse a los primeros puestos del campeonato.
Del otro lado estará Lobos UPNFM, que atraviesa un buen momento después de imponerse 4-3 a Génesis FC en un vibrante partido. Los universitarios ocupan la séptima posición con 15 unidades y tienen la oportunidad de conseguir una victoria en Juticalpa que les permita superar a los olanchanos en la clasificación. El juego lo podés seguir a través de www.diez.hn