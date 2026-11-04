Olancho vs Lobos UPNFM EN VIVO: hora y dónde ver el inicio de la jornada 13

Olancho FC y Lobos UPNFM serán los encargados de poner en marcha la jornada 13 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras, cuando se enfrenten este miércoles 4 de noviembre en un atractivo compromiso que promete emociones por la disputa de los puntos.

El encuentro se disputará a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, donde los Potros intentarán hacer valer su localía frente a un conjunto universitario que también necesita sumar para escalar posiciones en la clasificación.