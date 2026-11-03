Vicepresidente de Lobos UPNFM, Darío Cruz, es nuevo Secretario de Educación

El fútbol hondureño tendrá a uno de sus dirigentes deportivos al frente de una de las instituciones más importantes del país. José Darío Cruz fue designado como nuevo secretario de Educación en el Gobierno de Nasry Asfura, dejando el ámbito universitario y deportivo para asumir una enorme responsabilidad en la administración pública.

Cruz se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), institución en la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional ligada a la docencia y la gestión educativa. Su nombramiento pone fin a la incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de una Secretaría que enfrenta importantes desafíos en el sistema educativo hondureño.

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A su llegada a Casa Presidencial, el académico había expresado que esperaba buenas noticias, consciente de la responsabilidad que representaba la convocatoria. Posteriormente, confirmó su designación y adelantó que existe una planificación para atender los principales problemas del sector educativo.

«Sí hay un plan. Lo tenemos y vamos a resolver los principales problemas, deserción, cobertura escolar. El mensaje a los colegios magisteriales es dedicarnos a trabajar», manifestó Cruz sobre los objetivos que pretende impulsar desde su nuevo cargo.