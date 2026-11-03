Vicepresidente de Lobos UPNFM, Darío Cruz, es nuevo Secretario de Educación

El fútbol hondureño tendrá a uno de sus dirigentes deportivos al frente de una de las instituciones más importantes del país. José Darío Cruz fue designado como nuevo secretario de Educación en el Gobierno de Nasry Asfura, dejando el ámbito universitario y deportivo para asumir una enorme responsabilidad en la administración pública.
Cruz se desempeñaba como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), institución en la que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional ligada a la docencia y la gestión educativa. Su nombramiento pone fin a la incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de una Secretaría que enfrenta importantes desafíos en el sistema educativo hondureño.
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A su llegada a Casa Presidencial, el académico había expresado que esperaba buenas noticias, consciente de la responsabilidad que representaba la convocatoria. Posteriormente, confirmó su designación y adelantó que existe una planificación para atender los principales problemas del sector educativo.
«Sí hay un plan. Lo tenemos y vamos a resolver los principales problemas, deserción, cobertura escolar. El mensaje a los colegios magisteriales es dedicarnos a trabajar», manifestó Cruz sobre los objetivos que pretende impulsar desde su nuevo cargo.
Sin embargo, su llegada al Gobierno también abre una interrogante en el deporte hondureño: ¿continuará ligado a Lobos UPNFM? El dirigente no confirmó si mantendrá sus funciones en la institución universitaria, donde ha sido una de las figuras importantes de la estructura administrativa y deportiva del club que compite en la Liga Nacional.
Durante su trayectoria con los Lobos, Cruz ha participado en la gestión de una institución que consiguió consolidarse en la Primera División, con plantillas competitivas y estabilidad deportiva desde su ascenso, de la mano del entrenador Salomón Názar. También ha sido una voz importante en las decisiones institucionales y en los momentos complicados del equipo.
«Estamos en el momento justo para tomar decisiones y también entiendo a la gente cuando se pone al brinco porque la gente está acostumbrada a algo y no le estamos dando lo que la gente está acostumbrada a ver», expresó anteriormente sobre su responsabilidad en el conjunto universitario. Ahora, su principal desafío estará en la educación nacional, mientras el fútbol hondureño queda a la expectativa de su futuro en Lobos UPNFM.