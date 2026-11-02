La respuesta de Rudman sobre el nivel de los clubes de Honduras en Centroamérica

El compromiso llegó poco después de que el cuadro verdolaga sellara su clasificación a la Concachampions. En ese contexto, Rudman abordó la competitividad del balompié hondureño a nivel internacional, especialmente tras la eliminación de Motagua y Olimpia en semifinales del certamen regional a manos de los costarricenses Alajuelense y Cartaginés, respectivamente.

El director técnico del Club Deportivo Marathón, Silvio Rudman, ofreció sus impresiones tras la derrota 2-0 sufrida frente a Motagua, un resultado que desplazó al conjunto verdolaga hasta la cuarta posición de la tabla general. Con autocrítica, el estratega argentino reconoció de manera categórica que su plantel no firmó su mejor actuación sobre el terreno de juego.

Más allá del ámbito de clubes, el timonel sudamericano respaldó públicamente la gestión de Francis Hernández y José Francisco Molina al frente del proyecto de la Selección Nacional de Honduras. En sus declaraciones, Rudman enfatizó la importancia de la estabilidad institucional y pidió paciencia a la afición catracha para permitir que el proceso entregue los resultados esperados.

¿Cómo se siente con el desempeño de su equipo esta noche? Se le vio molesto al final.

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Obviamente molesto porque el objetivo era sacar un resultado positivo de visitante. El primer tiempo fue para cada equipo: Motagua jugó bien, hizo los dos goles y tuvo volumen de juego. En el segundo tiempo pudimos revertir la imagen, los metimos en su arco y erramos cuatro o cinco goles con los que no pudimos descontar. Destaco la entrega, el sacrificio y el esfuerzo del equipo; ahora toca pensar en lo que viene.

¿Por qué Marathón dio una cara distinta hoy, con muy poco fútbol y muy pocos disparos a meta en el ataque, contrario a lo que venía demostrando con un juego vistoso y agradable aquí en la capital?

Eso fue solo en el primer tiempo, por eso insisto en que fue un tiempo para cada equipo. En el primero, Motagua jugó mejor y tuvo más volumen de juego y llegadas. En el segundo tiempo sí tuvimos volumen de juego y llegadas, pero nos faltó el toque final para descontar y meternos en el partido. Debemos seguir mejorando.

¿Qué le hizo falta realmente a este Marathón, considerando que se vio más contundente en otras etapas del torneo y hoy jugadores como Nayrobi Vargas y Yeison Mejía aportaron poco adelante?

En el primer tiempo fuimos superados, pero en el segundo nos faltó contundencia. Tuvimos más de cinco o seis situaciones en las que no pudimos descontar. Nos quedamos con la actitud, el deseo, las ganas y el buen funcionamiento del equipo, manteniendo siempre la idea de pelear hasta lo último. Hay que trabajar mucho en eso.

¿Cómo analiza la participación de los tres clubes hondureños (incluyendo la clasificación de Marathón a la Concachampions) a pesar de no haber obtenido ningún título? ¿Estamos retrocediendo o estancados?

El fútbol hondureño está creciendo. Vi competir muy bien tanto a Olimpia como a Motagua en semifinales; perdieron por detalles, pero evolucionan. Hay muy buenos jugadores, directores técnicos capaces y jóvenes que van creciendo. Que tres equipos de Honduras (Olimpia, Motagua y Marathón) estén en la Concachampions 2027 es un mérito importante para el país.

¿Qué cree que le hace falta a nuestro fútbol para dar el salto definitivo a nivel internacional, tanto en clubes como en selección, considerando que a veces ni de su propio equipo se convocan futbolistas?

Llevo cuatro meses en Honduras y solo tengo palabras de agradecimiento con el fútbol y su gente. Veo un gran crecimiento, muy buenos jugadores y una capacitación de entrenadores que ayuda al proceso formativo. El trabajo se está haciendo bien, por lo que es cuestión de tener paciencia y constancia.