El técnico de Motagua, Javier López, valoró el triunfo 2-0 sobre Marathón en el clásico de la jornada 12 del torneo Apertura 2026, un resultado que le permitió al Ciclón Azul escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones. El entrenador destacó la respuesta de sus jugadores después de la eliminación en la Copa Centroamericana y reconoció que tenían poco tiempo para preparar el compromiso. "Necesitábamos ganarlo, ponernos en el tercer lugar y seguir metiendo presión a España y a Olimpia", expresó. Por otra parte, López fue contundente al referirse a la obligación que tiene Motagua de conquistar el bicampeonato nacional, luego de quedar eliminado de la Copa Centroamericana: "López se molesta y aclara la ausencia de Droopy; sentencia: "Si no somos bicampeones...", es un fracaso. El torneo nacional es un fracaso", sentenció el estratega español, quien reconoció que la exigencia en el conjunto azul es muy alta: "Estoy orgulloso de ser entrenador de Motagua y ojalá dure mucho tiempo mi cargo en este club", agregó.

Otro de los temas que generó atención fue la ausencia de 'Droopy' Gómez, quien no apareció ni siquiera en el banquillo de las Águilas Azules durante el clásico. Al ser consultado sobre una posible situación personal con el futbolista, Javier López respondió con molestia y aseguró que su decisión obedece exclusivamente a criterios deportivos. "No tenemos nada personal con nadie", aclaró. El técnico explicó que actualmente apuesta por Alejandro Reyes en esa posición y fue directo sobre lo que espera del argentino: "Si sigue jugando en la Liga como lo hizo el otro día, 30 minutos, se va a ganar 50".

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ --

¿Cómo valora el desempeño de Motagua esta noche, sobre todo después de que hubo mucha intensidad en la semana?



Fue una partida muy importante. Creo que la energía nos duró 50, 60 minutos y mientras nos duró, creo que el equipo jugó muy bien. En la primera parte hubo dos goles, hubo tres situaciones de gol también muy buenas. Yo solo recuerdo una aproximación, en los minutos 30 o 35, en la que ganaron línea de fondo, entraron y pudo haber un remate.



En la segunda parte, bueno, replegamos líneas y ellos, sobre todo en jugadas a balón parado, tuvieron algunas que, la verdad, pudieron terminar en gol, especialmente por el juego aéreo. Nosotros, con los contragolpes de Jefferson y Macías principalmente, también pudimos ampliar el resultado. Creo que es un resultado justo. Para nosotros era muy importante porque veníamos de perder el pase a la final. El equipo estaba golpeado física y anímicamente. Tuvimos menos de 72 horas para preparar al grupo y era un clásico. Necesitábamos ganarlo, ponernos en el tercer lugar y seguir metiendo presión a España y a Olimpia, para ver si al final de la fase regular podíamos alcanzar la primera o segunda posición. ¿Qué reflexiones le puede dar a Denis Meléndez sobre las dos anotaciones que realizó en el día de hoy?



Para nosotros es muy importante que los internos hagan goles. Denis lleva una temporada en la que sabe que lo puede hacer mejor. Tiene toda la confianza de sus compañeros, tiene toda la confianza del entrenador y ojalá estos goles del día de hoy le ayuden a retomar su mejor nivel y nos puedan ayudar en la recta final del campeonato aquí en el torneo nacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿A qué sabe este triunfo después de la eliminación en la Copa Centroamericana? Se ganó un clásico y también, ¿qué mensaje creen ustedes que mandan con Motagua, Olimpia y Real España en esta recta final del campeonato después de haber conseguido el triunfo?



Yo comentaba al grupo que, si absorbemos bien el impacto de la Copa Centroamericana, hemos mejorado muchísimo. Nuestros jugadores han mejorado muchísimo. Hay muchos pequeños detalles que son necesarios para competir a ese nivel en la Copa Centroamericana. Si somos capaces de trasladar esa intensidad, ese ritmo y esa velocidad de juego a la Liga Nacional, seguro vamos a ser un candidato muy claro a volver a salir campeón. Evidentemente, tendremos grandes equipos enfrente, como Olimpia, como España, como el propio Marathón, como Estrella Roja, al que tenemos que visitar el fin de semana. Pero, bueno, seguro que si absorbemos bien el impacto y aprovechamos toda esa mejora que hemos tenido en la Copa Centroamericana y la trasladamos al torneo nacional, seguro que nos va a ir muy bien. ¿Está trabajando usted algo específico, por ejemplo, con los delanteros? No se encuentran, están pasando quizás una sequía, que a veces es normal en los equipos. ¿Cómo lo está manejando usted?



Hay pocas sesiones de entrenamiento de calidad, entiéndanme el concepto, porque estamos jugando miércoles, sábado, miércoles, sábado. Es difícil meter intensidad en esas sesiones porque llegaríamos con el equipo fatigado. Son grandes goleadores. Antes o después recuperarán el gol y aquí lo importante es que el equipo genere. Si no meten ellos, que metan los extremos o los jugadores de segunda línea. Estoy contento con el partido de Moya en el día de hoy. Pivoteó muy bien, descargó muy bien, tuvo una buena ocasión de gol con el centro de Macías y el remate. Hizo muchas cosas más que el gol, que también se las pedimos en nuestro equipo. Ayudó muchísimo en la presión y lo mismo con Rodrigo Olivera en la parte final. Por lo tanto, cuando no puedan aportar gol, que nos ayuden en este aspecto del juego. Estoy muy contento con ambos. El otro día Droopy Gómez jugó bastante bien los minutos allá en Costa Rica. Hoy no aparecen ni en el banco. ¿Qué ha pasado? ¿Está lesionado? No, no es un problema de tema médico. En este caso, tuvo una influencia y bueno, tuvo que estar en casa tranquilo, recuperándose bien. Es otro jugador que ojalá nos ayude, así como lo hizo el otro día, en la recta final del campeonato, porque lo necesitamos. Desde aquí le mando un abrazo y que se recupere lo antes posible.