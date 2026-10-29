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Oficial: Alajuelense-Cartaginés, finalistas de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Cartaginés se medirán en la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Oficial: Alajuelense-Cartaginés, finalistas de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Cartaginés se medirán en la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
29 de octubre de 2026 a las 20:39

La Copa Centroamericana ya tiene definidos a sus dos finalistas. Alajuelense y Cartaginés protagonizarán una inédita disputa por el título del torneo regional, luego de dejar en el camino a Olimpia y Motagua, respectivamente, los dos representantes hondureños que alcanzaron las semifinales, pero que no pudieron conseguir el boleto a la última instancia.

El fútbol costarricense tendrá garantizado un nuevo campeón de su país en esta edición, con dos clubes que llegan motivados después de superar exigentes eliminatorias. Alajuelense consiguió su clasificación tras imponerse al Olimpia, mientras que Cartaginés hizo lo propio frente al Motagua, dejando a Honduras sin representantes en la pelea por el máximo galardón centroamericano.

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FECHAS DE LA FINAL

La serie por el campeonato comenzará el miércoles 2 de diciembre en el Estadio Fello Meza, donde Cartaginés tendrá la responsabilidad de disputar el primer compromiso ante su afición. Los brumosos intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir una ventaja que les permita llegar con mayores posibilidades al encuentro definitivo.

La gran final se resolverá el domingo 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde Alajuelense buscará hacer valer su localía para levantar nuevamente el trofeo. Los manudos tienen ante sí la posibilidad de conquistar un tetracampeonato histórico, al intentar quedarse con las primeras cuatro ediciones de la Copa Centroamericana.

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Por su parte, Cartaginés afrontará una oportunidad histórica, ya que intentará conquistar por primera vez este certamen internacional y sumar un logro de enorme importancia para sus vitrinas. Así, Costa Rica tendrá una final entre dos de sus principales representantes, con Alajuelense persiguiendo la gloria regional y los brumosos soñando con destronar al vigente dominador de la competición.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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