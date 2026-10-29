Oficial: Alajuelense-Cartaginés, finalistas de la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana ya tiene definidos a sus dos finalistas. Alajuelense y Cartaginés protagonizarán una inédita disputa por el título del torneo regional, luego de dejar en el camino a Olimpia y Motagua, respectivamente, los dos representantes hondureños que alcanzaron las semifinales, pero que no pudieron conseguir el boleto a la última instancia.

El fútbol costarricense tendrá garantizado un nuevo campeón de su país en esta edición, con dos clubes que llegan motivados después de superar exigentes eliminatorias. Alajuelense consiguió su clasificación tras imponerse al Olimpia, mientras que Cartaginés hizo lo propio frente al Motagua, dejando a Honduras sin representantes en la pelea por el máximo galardón centroamericano.