La Copa Centroamericana, la gran pesadilla para Olimpia y la colección de fracasos

La transformación de la antigua Concacaf League en la Copa Centroamericana ha marcado el inicio de un período aciago para el Olimpia en el plano internacional. La histórica supremacía del conjunto merengue en la región ha colapsado ante el dominio de los clubes costarricenses, encabezados por una Liga Alajuelense que se ha adueñado del certamen conquistando las tres ediciones disputadas bajo la nueva denominación, dejando a los representativos hondureños al margen de las grandes definiciones. La racha negativa del Albo inició en la edición 2023 bajo la dirección técnica del argentino Pedro Troglio, en la que significó la peor presentación histórica del club. En aquella fase de grupos, la escuadra blanca firmó un sorpresivo e inédito tropiezo que consumó su eliminación prematura frente a rivales como el Real Estelí de Nicaragua, CAI de Panamá, Xelajú de Guatemala y FAS de El Salvador.

Un año más tarde, en la temporada 2024, las expectativas de revancha con el propio Troglio en el banquillo volvieron a terminar en un rotundo fracaso durante la ronda inicial. La tropa capitalina quedó fuera de competencia tras caer 2-0 frente al Águila salvadoreño y ceder un empate 1-1 en casa ante el Antigua GFC guatemalteco, escuadra que en ese entonces era dirigida por Javier López, actual estratega del Motagua. Para la edición del año anterior, bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel, la cara del equipo pareció cambiar al liderar su encuadre de forma invicta con 10 unidades sobre rivales de peso. Tras superar en cuartos de final al Cartaginés, la ilusión blanca se estrelló trágicamente en semifinales ante la Liga Deportiva Alajuelense, cayendo en una fatídica tanda de penales por 0-3 tras haber igualado 1-1 en ambos compromisos.

La pesadilla olimpista volvió a repetirse en la presente campaña tras una fase de grupos perfecta con 12 puntos —incluyendo un triunfo ante Saprissa— y una apabullante victoria global de 6-0 sobre el Luis Ángel Firpo en cuartos de final. Sin embargo, la noche del miércoles 28 de octubre la ilusión volvió a desmoronarse en semifinales tras no poder remontar ante el Cartaginés, sellando su eliminación tras perder 0-1 en la ida e igualar 2-2 en la vuelta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE