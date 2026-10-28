"Yo no soy fracasado": Espinel vive tenso cruce con periodista tico tras la eliminación de Olimpia

Olimpia volvió a quedar al margen de la Copa Centroamericana tras empatar 2-2 en el partido de vuelta ante el Cartaginés de Costa Rica, resultado que selló su eliminación con un marcador global de 3-2. Tras la frustración del encuentro, el director técnico uruguayo Eduardo Espinel compareció ante los medios de comunicación para brindar sus valoraciones del compromiso y hacer balance de la serie. El momento de mayor tensión en la rueda de prensa ocurrió tras la intervención de un periodista costarricense, quien cuestionó duramente el desempeño del conjunto albo y catalogó el resultado como un "fracaso". Lejos de evadir el señalamiento, el estratega charrúa respondió de forma categórica, rechazando la etiqueta utilizada por el comunicador y defendiendo con firmeza el esfuerzo y compromiso de sus dirigidos en el terreno de juego.

En cuanto al análisis estrictamente deportivo, Espinel fue enfático al señalar que el desenlace de la llave no se definió en el choque de vuelta, sino en el duelo disputado en suelo costarricense. Según el técnico charrúa, el margen concedido en el partido de ida terminó condicionando el margen de maniobra de la escuadra merengue en casa, dejando escapar una nueva oportunidad de trascender en el plano internacional. ¿Cuál cree que fue el detonante de esta eliminación? Hicieron dos buenos partidos, se falló en los últimos metros o en la zona defensiva, pero ¿cómo lo deja esta derrota después de plantar cara en Costa Rica con uno menos y el partido de hoy? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La clasificación no se perdió hoy; mucho se perdió en el partido de ida. Cualquier análisis futbolístico cuando no se consigue el objetivo queda de lado, como si nada sirviera y todo estuviera mal. Tengo la sensación, al hacer el análisis frío de los 180 minutos, de que fuimos superiores, tanto en el segundo tiempo allá como hoy acá. Hacer un análisis sin conseguir el objetivo no tiene mucho sentido. Solo agradezco a los jugadores por demostrar que hay con qué, por dejar todo y entregarse por la causa de Olimpia. El fútbol tiene esas cosas, no siempre gana el mejor, esto es por goles. No estuvimos finos en la definición y cometimos algún error en el primer gol, mientras que el segundo llegó cuando el equipo estaba jugado. No hay nada que reprochar: se intentó todo lo planificado, fuimos un equipo superior en el campo respetando al rival. Estamos muy golpeados, pero es parte del fútbol; tenemos experiencia en el éxito y en la derrota, y toca tomar fuerza y seguir adelante.

El cruce de Eduado Espinel con Anthony Porras, periodista tico



Ayer destacó mucho la historia y el prestigio de Olimpia, un equipo muy ganador, pero Cartaginés le gana cuatro de seis puntos y avanza a la final. ¿Ya no pesa tanto la camiseta y la historia, y fue más la serie de ida y vuelta? ¿Quién dijo que la historia era lo primero? En la conferencia anterior dije que íbamos a trabajar duro y no a jugar por la camiseta; primero está el trabajo. No ponga palabras en mi boca que nunca dije. Anthony Porras: El trabajo no alcanzó porque los eliminaron y les ganaron cuatro puntos de seis. ¿Por qué no alcanzó el trabajo? Eduardo Espinel: Porque esto es fútbol. ¿Usted cree que Cartaginés fue superior futbolísticamente en los 180 minutos?



Anthony Porras​​​​​​​: Esto no es de justicia, es de resultados. El resultado es que su equipo está eliminado, o sea, usted fracasó. Eduardo Espinel: No, eso lo está diciendo usted. El fracaso lo tiene instalado usted. Yo no soy ningún fracasado, miro atrás mi camino, y estos jugadores tampoco son fracasados por perder una eliminación. Antes de empezar este semestre, Olimpia no tenía plantel para afrontar una copa ni el campeonato local. Usted no conoce el proyecto ni la realidad actual de Olimpia, por lo que no puede hablar de fracaso. No se consiguió un objetivo, pero si eso es un fracaso, entonces todos los equipos que no son campeones fracasan. El fracaso es no intentar, y hoy vi a un equipo que lo intentó todo. No alcanzó porque es un juego. A usted le irá mejor o peor en el periodismo a pesar de esforzarse, y no por eso es un fracaso. Para mí, el fracaso es no intentar ni perseguir sueños. Este equipo solo ha perdido un partido en cancha en las últimas dos ediciones de la copa, el resto fue por penales. Este proyecto no es un fracaso; son gente trabajadora que persigue sueños. No se consiguió el objetivo, pero seguiremos adelante. Un resultado no define mi camino ni el de estos jugadores ganadores.