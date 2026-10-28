¡Batacazo! Cartaginés echa a Olimpia y es finalista de la Copa Centroamericana

Olimpia se quedó a las puertas de la remontada y vio cómo el Cartaginés le arrebató el boleto a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El conjunto merengue igualó 2-2 en el partido de vuelta, pero el marcador global de 3-2 favoreció a los costarricenses, que celebraron su clasificación tras una serie llena de emociones en territorio hondureño. Desde el arranque, los dirigidos por Eduardo Espinel salieron decididos a cambiar la historia y borrar la desventaja que arrastraban del compromiso de ida. El León adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Kevin Briceño, con la obligación de encontrar rápidamente el camino hacia la remontada. Las primeras oportunidades no tardaron en aparecer. Al minuto 4, Clinton Bennett ganó por arriba y conectó un cabezazo que se marchó por encima del marco; dos minutos después, Nicolás Dibble probó con un disparo elevado y, al 11, Edwin Rodríguez exigió al guardameta costarricense con un potente zurdazo.

La insistencia olimpista tuvo recompensa al 12, cuando Luis Olivas terminó enviando el balón a su propia portería tras un tiro de esquina, estableciendo el 1-0 y el empate momentáneo en el marcador global. Más tarde, Imanol Enríquez celebró el segundo tanto, pero el VAR anuló la acción por una mano previa de Jorge Benguché.

El encuentro dio otro giro antes del descanso. Al minuto 26, el árbitro señaló una mano de Benguché dentro del área rival y, cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Alonso Hernández aprovechó una desatención defensiva para conectar un derechazo al 36 y colocar el 1-1. Con ese resultado, Cartaginés recuperaba la ventaja en el global por 2-1 y obligaba al conjunto hondureño a buscar dos goles en la segunda parte para avanzar directamente a la final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el complemento, Olimpia se lanzó con todo en busca de la clasificación y volvió a encender la ilusión de su afición. Una mala salida del portero Kevin Briceño permitió que Jorge Benguché ganara el balón por alto y lo enviara al fondo de las redes para el 2-1, un resultado que devolvía la esperanza al equipo albo. Sin embargo, al minuto 56, Douglas López tuvo una oportunidad inmejorable para castigar un error de Jack Baptiste, pero Édrick Menjívar respondió con una espectacular intervención para mantener con vida a los merengues.

El León continuó atacando y estuvo cerca de encontrar el tanto que necesitaba. Al 62, Benguché quedó frente al guardameta, pero Barahona apareció con una barrida providencial para evitar la anotación. Posteriormente, al minuto 71, Edwin Rodríguez envió un centro peligroso que pasó sin encontrar un compañero por escasos centímetros. Olimpia insistió hasta los últimos minutos, aunque la defensa brumosa resistió los embates y mantuvo la ventaja global que le daba el pase a la final del torneo regional.