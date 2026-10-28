Diego explica los motivos de la durísima caída de Alianza ante Marathón

Diego Vázquez atendió la rueda de prensa luego de caer eliminado en el repechaje de Copa Centroamericana ante Marathón y dejar escapar la oportunidad de avanzar a la siguiente edición de la Champions Cup. El entrenador del Alianza explica que los verdes se encerraron en su área durante todo la segunda parte, aunque reconoce que a su equipo le faltó "serenidad" y llegar con más gente a campo contrario para intentar hacer daño. También señala que lleva poco tiempo en el conjunto salvadoreño y que no cuenta con un plantel amplio para afrontar dos torneos. Asegura que poco a poco sus dirigidos deben entender su idea de juego.

Eliminación ante Marathón "Siempre queremos más, teníamos la ilusión de pasar, creo que competimos hasta el último minuto, pero nos alcanzó hasta acá. Solo tenemos 6-7 entrenamientos, y a medida que pase el tiempo vamos a plasmar la idea, vamos a ir mejorando. Hemos mejorado en la parte de atrás, pero nos falta generar más situaciones de gol, llegar con más gente al área, tuvimos un par de llegadas en el primer tiempo, algunas en el segundo, acepto que con poca claridad para hacer daño". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Propuesta del rival "Marathón se defendió bien, creo que fue una llave pareja, estuvimos hasta el último minuto peleando. Marathón en su liga jugó con equipo alterno porque no tenía urgencia, y nosotros jugamos con el mismo equipo porque no tenemos amplio plantel para enfrentar dos torneos. Poco a poco vamos a organizar las piezas para seguir creciendo. Hay cosas que son positivas con el poco tiempo que tenemos". Lo más destacado de su equipo "Fueron dos partido distintos, en Honduras generó más situaciones Marathón, hoy nos faltó llegar más con gente, los chicos lo entendieron, mejoramos en el segundo tiempo con la posesión, pero no en la claridad, hicimos cambios ofensivos, en los últimos minutos hasta mandamos un central arriba pero nos nos alcanzó. De a poco iremos mejorando y vamos a rescatar siempre eso".