Rudman tras echar al Alianza de Diego y avanzar a Champions: "Hoy ganó el fútbol"

Marathón despachó al Alianza de Diego Vázquez en el repechaje de la Copa Centroamericana (2-1 global) y jugará la próxima edición de la Champions Cup que arranca a partir del próximo mes de febrero. El técnico de los verdes, el argentino Silvio Rudman, valoró en conferencia de prensa el gran esfuerzo de sus jugadores en El Salvador y afirma que "ganó el fútbol" porque considera que su equipo fue mejor que el rival en los dos encuentros.

Clasificación muy trabajada "Realmente el equipo hizo un partido ordenado, intenso, pensando en el arco rival. Marathón siempre compite, fuimos justos ganadores de las dos llaves, fuimos superior al Alianza y eso quedó plasmado en la cancha". Pocas ocasiones de peligro No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "No estuvimos solo defendiendo, fuimos un equipo con equilibrio, con orden y a medida que pasaban los minutos tuvimos dinámica e intensidad. Tuvimos tres ocasiones de gol que no pudimos convertir. Enfrentamos a un Alianza que juega bien, la gente que lo apoya constantemente. Estoy orgulloso de mi equipo, fuimos superiores en las dos llaves. Marathon avanzó a la Champions Cup jugando bien al fútbol, con sacrificio, entrega y humildad". Cambio en los primeros minutos "Carlos Argueta salió por un problema en la rodilla. Acá Marathón vino a proponer, hizo un partido inteligente, hoy tuvo mucho volumen de juego, muchas llegadas, Marathón siempre compite y hoy se demostró. El equipo vino a calificar". Marathón mostró más hambre que Alianza "El equipo salió con un objetivo claro: seguir la línea del funcionamiento, intensidad, dinámico y siempre con orden. Nosotros no somos de cambiar el funcionamiento jugando de local o visitante. Estamos muy felices, se lo queremos dedicar a toda la gente de Marathón que son parte fundamental de la historia del club. Hoy me pone contento porque ganó el fútbol. En los dos partidos fuimos mejor que Alianza. El objetivo claro era pasar la llave, pero los fundamental es jugar bien al fútbol y Marathón lo hace".