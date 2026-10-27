¡Marathón elimina al Alianza de Diego Vázquez y sella su boleto a la Champions de Concacaf!

Marathón consiguió una clasificación de enorme valor para el fútbol hondureño al resistir la presión del Alianza FC en territorio salvadoreño. El Monstruo Verde igualó 0-0 en el Estadio Jorge “Mágico” González y aprovechó el triunfo 2-1 obtenido en San Pedro Sula para asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo verdolaga llegó al compromiso con la misión de defender la ventaja conseguida en el encuentro de ida. Sin embargo, los dirigidos por el cuerpo técnico tuvieron que trabajar intensamente durante los 90 minutos para contener a un rival que buscó por todos los medios cambiar la historia de la eliminatoria ante su afición.

El conjunto salvadoreño avisó temprano sobre sus intenciones de remontar. Apenas al minuto 6, Osorio conectó un cabezazo que pasó muy cerca del poste derecho defendido por Jonathan Rougier, generando preocupación en la zaga hondureña desde los primeros compases del encuentro. Marathón también intentó responder mediante combinaciones rápidas y aproximaciones al área rival. Carlos Pérez probó suerte al minuto 11 con un remate que se marchó elevado, mientras que Javier Rivera tuvo otra oportunidad al 26', cuando su cabezazo no encontró la dirección deseada. Por su parte, Alianza volvió a inquietar al 31' con un potente disparo cruzado de Mier que pasó cerca del marco verdolaga.

El encuentro también obligó al conjunto sampedrano a modificar sus piezas antes de la media hora. Al minuto 18, Carlos Argueta tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas y en su lugar ingresó Yeison Mejía. Pese a ese contratiempo, Marathón mantuvo el orden y se marchó al descanso con la eliminatoria a su favor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el segundo tiempo, Alianza intensificó sus ataques con la intención de encontrar el gol que le permitiera igualar el marcador global. Al minuto 55, Damián Ramírez soltó un potente remate que exigió la intervención del guardameta Gonzáles, quien reaccionó con una gran atajada utilizando la pierna para mantener el cero en su portería.