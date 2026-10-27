Silvio Rudman confía en sellar el boleto a Champions: "Tenemos armas para proponer"

El director técnico del Marathón, Silvio Rudman, calentó el choque decisivo de vuelta por el Play-In rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde su equipo buscará certificar la clasificación en su visita al Alianza FC de El Salvador. A pesar de llegar con ventaja en la eliminatoria, el estratega argentino descartó cualquier tipo de triunfalismo y aseguró que la plantilla verdolaga saltará a la cancha con la convicción de proponer y buscar la portería rival.

El conjunto sampedrano encara este choque definitivo respaldado por el triunfo de 2-1 conseguido en el duelo de ida en suelo hondureño. No obstante, Rudman fue enfático al señalar que la diferencia es mínima ante un oponente de respeto que saldrá impulsado por su afición en el Estadio Cuscatlán. "No hay favoritos. Sabemos que ganamos la ida de local, donde tuvimos buen funcionamiento. Pero la llave está abierta, mañana es importante, tenemos que ser ordenados e intensos, mañana no será la excepción. Alianza es un buen equipo, está bien dirigido, pero nosotros tenemos las armas para proponer", expresó Rudman sobre el enfoque táctico para encarar el encuentro vital en San Salvador.