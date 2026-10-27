Javier López sobre cómo echar al Alajuelense: "Con 22 pares de hu*** bien puestos en el campo"

Motagua se alista para emprender su viaje rumbo a Costa Rica con la ilusión de dar el batacazo de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense y conseguir el ansiado boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026. Pese a no haber aprovechado su condición de local en el partido de ida, que terminó sin goles, el campeón del fútbol hondureño mantiene intacto el sueño de dejar en el camino al tricampeón del certamen regional y dar un golpe de autoridad en territorio costarricense.

El técnico español, Javier López, aseguró que el equipo está preparado para afrontar el importante desafío y dejó claro que existe plena confianza en las posibilidades de conseguir la hazaña en una de las canchas más complicadas de Centroamérica. Además, el estratega del 'Ciclón' apuntó las claves que considera determinantes para afrontar el duelo de este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto. López destacó la experiencia de sus jugadores en partidos de esta magnitud, la preparación táctica y la mentalidad del grupo, al tiempo que lanzó una advertencia: Motagua viajará a Costa Rica dispuesto a competir y luchar por la clasificación, por lo que Alajuelense no tendrá una tarea sencilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LA CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ

¿Qué tal llega el equipo para este encuentro? ¿Hay alguna baja? ¿Cómo sigue Rodrigo de Oliveira, que salió un poco afectado en el partido del fin de semana? "Buenos días. A nivel de bajas, están las conocidas por todos: Romario, Serrano, Riki Zapata y Carlos Palma. Todos los demás están disponibles. Algunos tienen algún pequeño golpe, pero no será impedimento para que el jueves puedan formar parte de la expedición y, posteriormente, del partido, si así lo requieren". ¿Cómo sigue el caso de Rodrigo? "Igual. También Alejandro tuvo un golpe en el tobillo. No es nada grave y se están recuperando para poder estar a plenitud y a disposición del cuerpo técnico el jueves". Con el poco tiempo que hay para preparar el partido, ¿qué ajustes deben realizar para que el equipo pueda dar ese golpe de autoridad? "La verdad es que ayer pudimos trabajar muy bien algunos ajustes necesarios para enfrentar el partido de vuelta y aprovechar la información que nos dejó el encuentro de ida. También buscamos anticiparnos a posibles cambios en el escenario del partido, dependiendo de los resultados y de lo que pueda suceder. Fue un entrenamiento muy enriquecedor a nivel táctico. Esperamos darle continuidad a ese trabajo y tener un plan A, un plan B y un plan C, dependiendo de lo que vaya sucediendo a lo largo del partido, para dar respuesta a las exigencias del juego".

¿Qué tan importante será su discurso para que el futbolista se enfoque en un entorno tan adverso? "El mejor discurso es nuestra experiencia en este tipo de eventos. Creo que ven al técnico muy tranquilo. Siempre dije que los mayores hitos deportivos que hemos conseguido en Centroamérica han sido de visita. Este mismo grupo ha tenido muchas experiencias positivas a la hora de cerrar series como visitante y salir adelante. También logró la victoria contra Alajuelense en el torneo anterior. Por lo tanto, hay que recordar esos momentos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y para qué lo hicimos, para darnos cuenta de que podemos hacerlo una vez más. Lo que nos espera es algo muy bonito: poder disfrutar de una final de la Copa Centroamericana, un objetivo que está en nuestra hoja de ruta desde el primer día que este técnico llegó a Honduras, el 11 de agosto, para incorporarse a un club como Motagua. Cuando llegué, mi primer discurso fue: 'Señores, el objetivo es ganar la Copa Centroamericana, hacerlo de esta manera, de esta forma y a través de esta identidad'. Desde ese momento no hemos hecho otra cosa que trabajar para que lleguen momentos como este y, lógicamente, poder dar ese golpe de autoridad". Analizando más profundamente el empate sin goles de la ida, ¿qué tan importante fue ese resultado y qué debe hacer Motagua en Alajuela para regresar con la clasificación a la final? "Imagínense que hubiésemos ganado 2-1. Estaríamos todos pensando: 'Pucha, nos metieron un gol', por el valor que puede tener el gol de visitante. Créanme que es muy valioso haber dejado el marcador en cero. También sé que habría sido muy importante ganar el partido. Recordaba con un compañero de ustedes que, en cuatro años, que se dice muy pronto, la Liga solo se quedó sin marcar en cuatro ocasiones en aproximadamente 37 partidos. Tres de esas veces fueron contra equipos dirigidos por este servidor. Por lo tanto, es importante haber mantenido el arco en cero. No sabremos la trascendencia que puede tener ese resultado hasta que termine el partido del jueves. Lógicamente, si logramos un empate con goles, veremos que fue muy importante mantener el arco en cero en casa. No era nada fácil, porque en aproximadamente 37 partidos este equipo solo se había quedado sin marcar en cuatro ocasiones". ¿Qué tan importante sería para usted y para su proyecto en Motagua conseguir la clasificación a la final de la Copa Centroamericana? "Mi proyecto contempla dos años. Estoy transitando los primeros cuatro meses después de mi renovación. Dentro de ese proyecto de dos años, los objetivos son ganar la Copa Centroamericana y conseguir, como mínimo, el título número 21 de Motagua. En eso estamos todos claros. Hemos avanzado con respecto al torneo anterior y ahora estamos más cerca. Estamos en una semifinal y hemos clasificado directamente a la Champions Cup. Eso nos hace pensar que el proyecto está evolucionando. Si podemos llegar a la final este año, sería maravilloso. Desde luego, estamos trabajando para que así sea. Si no lo conseguimos este año, dentro del proyecto también está contemplada la posibilidad de lograrlo el próximo y seguir avanzando y evolucionando. Pero ojalá sea ahora. En cuanto a la importancia de esta clasificación, creo que Javier López, con su metodología táctico-cognitiva, ha ido construyendo un nombre en esta área. Evidentemente, dar el golpe definitivo significaría eliminar al tricampeón en su estadio. Lo más importante sería conseguir que Motagua esté nuevamente en una final internacional. Eso es lo que a todos nos llena de ilusión".