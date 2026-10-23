Alejandro Reyes revela lo que le faltó a Motagua y le responde a 'Machillo': "No es mago"

Alejandro Reyes, futbolista de Motagua, analizó el empate sin goles ante Alajuelense en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. El jugador azul reconoció que se marchó molesto por no haber conseguido la victoria en casa, aunque destacó que el equipo mantiene sus posibilidades de cerrar la serie en Costa Rica. “Fue un partido muy parejo. No nos hicieron gol y ese era uno de los objetivos que tenía. Pero me voy apesarado y un poco molesto porque pudimos sacar el resultado en casa. Iremos a Costa Rica sabiendo que, con un gol, les hacemos mucho daño. Yo entiendo al aficionado porque yo lo fui. El aficionado quiere que el equipo gane y que todas las jugadas terminen en gol, pero enfrente teníamos a un gran equipo: al tricampeón de Centroamérica”, comenzó diciendo Reyes.

Al ser consultado sobre su conclusión del empate, el descontento de los aficionados por no conseguir la victoria y cómo ve la llave de cara al partido de vuelta, Reyes manifestó que el marcador mantiene abierta la eliminatoria y que Motagua buscará aprovechar sus oportunidades en territorio costarricense. “Aquí se empató, nadie convirtió gol. Sé lo que es jugar en el estadio de la Liga; me tocó jugar ahí muchas veces. Sé también cómo es su gente y cómo presiona. Al final, el 0-0 no es ventajoso, pero sabemos que con un gol los complicamos. Vamos a ir pensando en eso, llenándonos de vibras positivas para buscar cerrar la llave”, comentó el futbolista hondureño. Alejandro también respondió a las declaraciones del entrenador de Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez, quien señaló que había tenido controlado a Motagua y que el conjunto hondureño había caído en su juego. El jugador azul no coincidió con esa valoración, aunque reconoció la trayectoria del técnico costarricense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “No sé cuál era el juego de él. Yo personalmente no siento que me haya tenido controlado. No es mago, pero por algo lo dirá. Hay que respetarlo, es un entrenador con mucha trayectoria. Hay que esforzarse por cerrar la llave en Costa Rica”, respondió Reyes.