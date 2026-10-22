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Ambientazo para el Motagua-Alajuelense y las muñecotas en el Estadio Nacional

22 de octubre de 2026 a las 17:59
Ambientazo para el Motagua-Alajuelense y las muñecotas en el Estadio Nacional
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El ambiente que se vive en el Estadio Nacional previo al partido que disputará esta noche Motagua ante el Alajuelense.

 fotos: David Romero y Estalin Irías
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La capital hondureña se ha convertido en el epicentro de la pasión futbolística de la región. El Estadio Nacional se tiñe de azul profundo para recibir el esperado partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 entre Motagua y el tricampeón, la Liga Deportiva Alajuelense.
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El encuentro arranca desde las 7:00 PM y la afición del 'Ciclón' comenzó a llegar al inmueble desde tempranas horas de la tarde para animar al equipo de sus amores.

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En las graderías no podía faltar la belleza y estas hinchas de Motagua nos regalaron una linda sonrisa mientras esperaban la hora del juego.
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El cuadro que dirige el español Javier López hizo reconocimiento de cancha antes de enfrentar a los ticos y así captamos al portero Luis Ortiz con su celular.
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Tampoco podía faltar el famoso mate para liberar los nervios entre los futbolistas argentinos del conjunto azul.
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El árbitro central designado para impartir justicia esta noche es el experimentado colegiado guatemalteco Walter López.
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Nuestros periodistas Carlos Castellanos y Erlin Varela desde las afuera del Estadio Nacional, dándole cobertura a uno de los encuentros más esperados de las águilas.

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Y los que pensaban que la afición de Alajuelense no se desplazó a la capital catracha se equivocaron, porque 'La 12' llegó para apoyar al equipo.
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La barra de cuadro manudo viajó desde Costa Rica en autobuses para animar a la Liga en el primer combate por el boleto a la final de Copa Centroamericana 2026.

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"Reyes de Centroamérica", expresó la afición visitante en su llegada a tierras hondureñas para el partido ante Motagua.

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Esta chica costarricense posando con la camiseta del Alajuelense con el número 12 en la afueras del Estadio Nacional, donde se vivió una gran fiesta entre las dos fanaticadas.
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Hermosa aficionada de Costa Rica llegó a Honduras para animar a su equipo, el Alajuelense, que hoy busca dar el primer golpe a los azules.
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Desde tempranas horas de la tarde, tanto la afición de Motagua y Alajuelense aborrataron las calles aledañas al recinto deportivo. Y esta preciosa hincha de los leones levantó suspiros.

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El ambiente que se respiró es de pura fiesta y tensión competitiva. Entre cánticos, humo y banderas que ondean sin cesar, ambas aficionados buscan jugar su propio partido desde las graderías.
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Virgnia Varela, pareja de Emilio Izaguirre, se encuentra en el sector de Silla para disfrutar del enfrentamiento.
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