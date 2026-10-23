Esos son los resultados que clasifican a Motagua a la final de la Copa Centroamericana

Motagua no pudo aprovechar su condición de local y empató 0-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, disputado en el estadio Nacional José de la Paz Herrera. El conjunto hondureño tuvo la oportunidad de tomar ventaja en casa, pero no logró romper el cerrojo defensivo del equipo costarricense. Ahora, los dirigidos por Javier López tendrán que jugarse la clasificación el próximo jueves 29 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Con la serie completamente abierta, el Ciclón Azul está obligado a conseguir un resultado favorable para alcanzar la gran final del certamen regional,.

¿Qué resultados necesita Motagua para avanzar?

Ganar por cualquier marcador: Si Motagua consigue la victoria en Costa Rica, clasificará directamente a la gran final de la Copa Centroamericana. Empatar con goles: Un empate 1-1, 2-2 o por cualquier marcador con goles también le daría la clasificación al conjunto hondureño, gracias al criterio del gol de visitante que se mantiene en las rondas de eliminación directa de esta competición. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Empatar 0-0: Si ambos equipos vuelven a igualar sin goles, la serie terminará empatada en el marcador global y se disputarán tiempos extra. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá mediante lanzamientos de penal. Perder sin marcar: Una derrota 1-0 o por cualquier marcador que le dé la ventaja global a Alajuelense dejaría eliminado al conjunto hondureño.