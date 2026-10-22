Javier López va sin miedo por el pase a la final en Costa Rica: "Estos escenarios me encantan"

Javier López dio la cara en conferencia de prensa tras el amargo empate sin goles ante Alajuelense por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana en el Estadio Nacional.
Pese al nivel que mostraron sus dirigidos esta noche, el DT de Motagua asegura que no siente miedo por cerrar la llave en Costa Rica y afirma que estos escenarios "me encantan".
Explica que dejando el arco en cero y yendo a la tanda de penales también tienen la posibilidad de llegar a la final. Por otro lado, reconoce que se no se va contento con el 0-0 en casa, pero que el partido del próximo jueves será diferente y que tiene mucha fe de competirle al tricampeón del torneo.
Tiene dos posibilidades de resultado en Costa Rica: empatando con goles o ganando. Pero más allá del análisis ¿le gustó lo que vio de su equipo esta noche?
"Fue un partido de neutralizarse a nivel táctico. Ellos neutralizaron muy bien nuestro juego interior, si no hay juego interior, no hay amplitud, no hay profundidad. Y nosotros neutralizamos muy bien todas sus opciones por fuera, el tema de las transiciones. Ayer hablábamos de dos objetivos, uno era dejar arco en cero, el otro era ganar el partido. A veces no es fácil conseguir los dos, consigues uno. Yo desde que conozco esta competencia, los hitos que hemos ido logrando siempre han sido fuera de casa. El año pasado nos dejó fuera el gol de visita, y seguro que el partido allí va a ser diferente. La estadística también la tenemos muy clara de este equipo en los últimos tres torneos y con este cuatro torneos. Es un equipo que ha perdido tres partidos, dos de local, uno de visita. Es un equipo que casi tiene unos números idénticos de local y de visita. Tengo mucha fe en que podemos competir en el Morera Soto, ya lo hemos demostrado, no tenemos que hacer nada especial. Y no siendo el mejor resultado posible, es un buen resultado porque hay dos posibilidades para Motagua en Costa Rica, y estamos en una semifinal de Copa Centroamericana, estamos enfrentando al tricampeón.
Y si alguien pensó que esto iba a ser fácil, pues desde luego yo no. Sé de la dificultad, sé del análisis táctico que hemos hecho para neutralizar a este equipo de visita, y sé que el partido que vamos a vivir allí va a ser diferente. Va a reclamar de nosotros ser este equipo ordenado, disciplinado, y vamos a tener más espacio para poder hacer el fútbol que nos corresponde. Y seguro que un gol nos da muchas posibilidades de pasar. Por lo tanto, tranquilos, recuperarnos bien, hay que pasar página rápido, aprender de las cosas que hicimos bien, como muchas, y saber que va a ser un partido diferente".
¿Le sorprendió el planteamiento de Óscar Ramírez?
"No me sorprendió. La Liga es un equipo, ya lo comentaba ayer, que sí tiene que pararse en bloque bajo, defender, anular y neutralizar... Es una de sus señas de identidad. No es un equipo propositivo, no es un equipo que tenga a veces o necesite tener la posición para competir y ganar. Y en ese sentido no me sorprendió en absoluto. Y bueno, fuimos capaces de neutralizar sus transiciones, que creo que ahí también es donde ellos podían buscar el gol. ¿Y qué partido espero? Muy diferente al que vimos en el día de hoy. Seguro que ellos van a tener que hacer lo que tuvimos que hacer hoy nosotros, atacar con mucho equilibrio, pero atacar, claro, atacar mucho más de lo que hicieron en el día de hoy. Y nosotros, ese contexto de doble, de poder defender y salir en transición, no nos viene nada mal. Sus defensores sufren con espacio a la profundidad. Defendemos bien en diferentes bloques del campo, por eso somos el equipo menos goleado en este torneo. Y ese contexto creo que nos favorece más que el que hemos vivido en el día de hoy. Y repito, todos los hitos que hemos ido logrando en esta competición han sido de visita, por lo tanto, el reto es muy atractivo, el estímulo es muy alto y lo que está en juego es ni más ni menos que pasar a una final de una Copa Centroamericana".
Buscar el posible pase a la final en Costa Rica
"No, yo no veo más complejidad, veía más complejidad en el partido de hoy que en el de allí, te lo digo sinceramente, con toda la honestidad del mundo. Lo que estaba ahí en mente del cuerpo técnico, no voy a decir que es más fácil allí porque la dificultad es altísima, pero sí te voy a decir que no es un escenario que para nosotros sea incómodo, yo no me siento incómodo yendo de visita y teniendo que cerrar la llave, para nada, y menos en este contexto donde dos resultados nos sirven. Tenemos clarito lo que debemos hacer: marcar un gol y creeme que va a ser más fácil, va a haber más ocasiones de gol en el Morera Soto. También ellos, seguro que van a proponer mucho más, van a ser un equipo más ofensivo, se va a tener que parar más en campo contrario, y ahí van a aparecer espacios que seguro que vamos a tener la posibilidad de aprovechar".
El aficionado de Motagua se fue enojado esta noche
"Punto 1: no estoy contento, teníamos dos objetivos en el día de ayer. Sí esperaba poder generar más situaciones de gol, para lograr eso también el equipo contrario tiene que proponer, propuso poco o nada, sus ocasiones de gol, si vinieron alguna de ellas, fue alguna pérdida nuestra, nunca construyeron desde línea de fondo y es como ellos quieran jugar, ya es un tema de ellos, evidentemente nos neutralizaron muy bien, nosotros también pudimos neutralizar sus transiciones, que son peligrosísimas. No me voy satisfecho, porque había dos objetivos y hemos alcanzado uno, esto es una semifinal de Copa Centroamericana, a este hincha hay que recordarle el pantel que tenemos, las bajas que tenemos, hoy jugamos con 10 nacionales y un extranjero, me piden doble delantero, pero hay que tener la información también. Moya lleva 10 días sin entrenar con el grupo, entrenó el día de ayer, es la única sesión que ha hecho en la última semana y media. Hay información que el aficionado no tiene, y que el entrenador sí, el cuerpo técnico también, y que condiciona también la forma en las decisiones que vamos tomando durante el partido.
Hoy si fuese aficionado al Motagua, me iría triste para mi casa, no hemos hecho el mejor partido posible, empatizo al máximo con ellos, hemos tenido dos ocasiones de gol, no hemos generado 7-8 como en otros momentos, pero repito, estamos en una semifinal de Copa Centroamericana, estamos jugando contra el tricampeón, y estamos a 90 o 120 minutos o una tanda de penales de tener opciones. Vamos a un estadio donde ya hemos ganado, no tenemos que hacer nada especial, y yo me apunto a creer, el que quiera creer conmigo bienvenido, y el que no, yo lo entiendo, lo comprendo. Yo hoy me iría también fastidiado para casa, mi trabajo es ser el entrenador, analizar el partido, levantar ese vestuario, que no está ahora mismo cabizbajo, que es consciente de que hizo una de las dos cosas que teníamos que hacer en el día de hoy y ya veremos si es bueno o malo este resultado, dependiendo de lo que pase el día jueves en Costa Rica".
¿Cómo revertir la situación, cómo doblegar al Alajuelense?
"No va a ser un partido fácil para ninguno de los dos, ellos también van con el pesar de no haber hecho un gol de visita, tienen tres derrotas en esta competición en cuatro años, dos son de local, y una es contra Motagua, cierto es también que fue un partido donde se quedaron con diez jugadores por expulsión de Matarrita muy pronto, pero si ves sus resultados últimamente en su campo, no es fácil para ninguno de los dos, si atacas con mucha gente te desnuda y pueden llegar las transiciones, si atacas con mucho equilibrio a veces te faltan unidades para poder progresar como nos faltó el día de hoy a nosotros y poder crear muchas situaciones de gol. Va a ser un partido muy táctico, muy cerrado, yo ya aprendí del año pasado que irse con toda la alegría del mundo trae consecuencias negativas, y Motagua está en toda la disposición de ir al Morera Soto y cerrar allí la llave, hacer un gran partido y pasar a una final, entonces esa es con la convicción que nosotros vamos a viajar y con la condición que nos vamos a preparar durante esta semana".
¿Tiene los argumentos futbolísticos para sellar el pase a la final en Costa Rica?
"Muy simple, siete partidos y en cinco arco en cero. Si nosotros dejamos arco en cero, la llave se va a los penales, y ya la lotería de los penales... tenemos un final feliz aquí hace poquito. Entonces si nosotros dejamos arco en cero, se va a los penales. ¿Y qué pasa en los penales? Podemos pasar, podemos no pasar, y si hacemos un gol, ¿qué pasa? Entonces, repito, hay que tener mucho equilibrio emocional, hay que preparar el partido, estamos en esta instancia final, y nadie va a ganar fácil a nadie, no va a ser sencillo para nadie, el reto es mayúsculo, la dificultad es alta, pero a mí este tipo de escenarios me encantan, lo voy a disfrutar muchísimo esta semana, voy a disfrutar muchísimo el partido, y lo que está en juego es ni más ni menos que pasar una final de la Copa Centroamericana, un objetivo, un propósito que uno tiene desde que llego a esta área, y estamos a 90, 120 minutos o una tanda de penales de poderlo lograr, y créanme que en mi cabeza no va a pasar nada más que cosas positivas".