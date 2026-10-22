Motagua vs. Alajuelense EN VIVO: hora y dónde ver la semi de Copa Centroamericana

El Motagua recibirá este jueves a la Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).
Dirigido por el español Javier López, el Ciclón Azul, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza FC en los cuartos de final y sellar su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.
Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once. Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.
En la víspera, López, a quien le gustaría una final con el Olimpia hondureño, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”.
En las filas del Motagua figuran Clever Portillo, el costarricense Jonathan Moya, el argentino Rodrigo 'Droopy' Gómez y el uruguayo Rodrigo de Olivera. Cabe recordar que el capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.
Alajuelense, con Óscar 'Machillo' Ramírez en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Club Deportivo Marathón en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.
El Alajuelense, ganador de las únicas tres ediciones de la Copa Centroamericana, buscará otra final del torneo a costa del Motagua, que apostará por frenarlo.
En el equipo costarricense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano.
El partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, a partir de las 7 de la noche (hora de Honduras y Centroamérica) y se podrá ver a través de la señal de ESPN y vía streaming en Disney Plus.
El duelo de vuelta se disputará el 28 de octubre en Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto. El ganador de la serie clasificará a la gran final y se enfrentará al que avance en la llave entre el Olimpia y el Sport Cartaginés.