Motagua vs. Alajuelense EN VIVO: hora y dónde ver la semi de Copa Centroamericana

Dirigido por el español Javier López , el Ciclón Azul, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza FC en los cuartos de final y sellar su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El Motagua recibirá este jueves a la Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once. Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.

En la víspera, López, a quien le gustaría una final con el Olimpia hondureño, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”.

En las filas del Motagua figuran Clever Portillo, el costarricense Jonathan Moya, el argentino Rodrigo 'Droopy' Gómez y el uruguayo Rodrigo de Olivera. Cabe recordar que el capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

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Alajuelense, con Óscar 'Machillo' Ramírez en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Club Deportivo Marathón en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.

El Alajuelense, ganador de las únicas tres ediciones de la Copa Centroamericana, buscará otra final del torneo a costa del Motagua, que apostará por frenarlo.

En el equipo costarricense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano.