Aterrador dato de Motagua ante Alajuelense y esto dice la prensa previo al partido

Motagua se enfrenta esta noche a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa desde las 8:00 PM y el 'Ciclón' invita a toda su fanaticada para acompañarlos en un duelo que puede ser histórico.