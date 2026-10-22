Aterrador dato de Motagua ante Alajuelense y esto dice la prensa previo al partido

Lo que publican los medios deportivos y periodistas sobre el encuentro que Motagua sostendrá este jueves ante los manudos y el dato aterrador en contra de los azules.
Motagua se enfrenta esta noche a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa desde las 8:00 PM y el 'Ciclón' invita a toda su fanaticada para acompañarlos en un duelo que puede ser histórico.
"Motagua va por el golpe", titula en su portada el HN Noticias, recalcando que el conjunto azul llega invicto a la cita. Cabe recordar que Motagua jugará las semis del torneo sin todavía conocer la derrota.
Diario Deportivo Más: "¡El Motagua busca romper la historia esta noche!".
Everardo Herrera de Costa Rica publicó una imagen del recinto capitalino: "Alajuelense visita a Motagua en primer round por el boleto a la final de la Copa Centroamericana".
Diario La Tribruna consideró que el enfrentamiento de este jueves es una "final adelanatada para el campeón".
HCH Deportes: "Motagua reta al campeón Alajuelense en la ida de semifinales con la fe intacta".
La Stampa HN también destaca que Motagua llega invicto a la semifinales y que cuenta con una de las "defensas más sólidas del torneo, mientras Alajuelense atarriza con la misión de seguir defendiendo su dominio regional".
"¡A dar el zarpazo! Motagua busca una noche grande", publicaron desde Radio América.
La Teja de Costa Rica señala que será un partido especial para Jonathan Moya tras su paso por el cuadro manudo. "En casa el corazón estará dividido: sus hijos son liguistas y también apoyan a papá".
El estadígrafo hondureño Ismael Ramos dio a conocer un aterrador dato sobre Motagua. Las águilas no derrotan al Alajuelense en Tegucigalpa desde un amistoso disputado desde hace más de 50 años (en 1974). En aquel momento ganaron 2-1 con Carlos Padilla Velásquez en el banquillo.
En Repretal recuerdan que Alajuelense ya sabe lo que es eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana. El cuadro azul es uno de los rivales más frecuentes de los ticos en dicha competencia.
"Motagua y Alajuelense buscan tomar ventaja en la serie", publicaron en la cuenta oficial de la Concacaf Champions Cup.
El periodista hondureño Gustavo Roca dialogó con La Teja y expicó que Alajuelense es favorito para echar a las águilas. El equipo costarrincense tiene la posibilidad de llegar a su quinta final consecutiva.
Por su parte, el periodista Johan Raudales destacó la sensible baja de los azules: el capitán Cristopher Meléndez se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas.
El periodista Jafeth Moreno expresó que Motagua tiene la responsabilidad de pegar primero ante su gente y que ante rivales como Alajuelense es que se desmuestra el nivel actual de los dirigidos por Javier López.