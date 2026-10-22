Solo uno ha cumplido: ¿cómo están los equipos hondureños con los minutos Sub-20?

Los minutos Sub-20 en la Liga Nacional de Honduras se redujeron de 810 a 540 en este torneo Apertura 2026-2027, debido a que el nuevo formato demandó menos vueltas regulares (16). A pesar de esto, únicamente un equipo ha cumplido con la norma. Ese equipo es Olimpia, que ha encontrado en sus reservas una camada muy talentosa y el técnico Eduardo Espinel no ha dudado en echar mano de ellos, especialmente cuando el club está disputando el certamen liguero y la Copa Centroamericana.

Después de 10 jornadas, los albos casi doblan los 540 minutos establecidos. Actualmente, acumulan 934 y ya se liberaron de esa presión que afecta a algunos equipos. Jugadores como David Flores, Brayan Cortés, Jeremy Rodríguez y Anthony Ortiz, entre otros, han gozado de la confianza del charrúa. Otros equipos que están cerca de cumplir con la regla son Real España, que cuenta con 473 minutos gracias a su joyita Mike Arana; CD Choloma, que tiene un margen interesante con 434 y Platense, con 393.

LOS MÁS COMPROMETIDOS

A falta de seis jornadas para el desenlace de la fase regular, Juticalpa FC ocupa la última posición en esta clasificación. Ante las dificultades que atraviesa el equipo, sus jugadores menores de 20 años no han tenido suficiente espacio para acumular experiencia. Apenas suman 179 minutos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los Lobos de la UPN (209) y Marathón (240) tampoco están bien posicionados en este aspecto y deberán acelerar el paso para evitar la pérdida de puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

- LOS MINUTOS SUB-20 -