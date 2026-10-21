Salazar revela cómo fichó por Real España y sorprende: "Vozinha había dicho que no"

Andrés Felipe Salazar reveló que su fichaje por el Real España se concretó rápidamente luego de abrirse una oportunidad en el equipo aurinegro tras lo sucedido con Buba López: "Fue bastante rápido, pero lastimosamente, por el tema de lo que le pasó a Buba, se abrió esa posibilidad, esa oportunidad y rápido terminamos ya de cerrar esos pormenores que hacían falta para poder hacer parte de la institución", expresó el guardameta colombiano en una entrevista brindada a HRN. Salazar, quien reveló que firmó por un año, también manifestó su alegría por regresar al fútbol hondureño: "Para mí es una felicidad volver a Honduras. Ahí, como dice el dicho, uno siempre vuelve donde es feliz". El nuevo portero de la Máquina también contó que estuvo cerca de fichar por Colo Colo de Chile, pero finalmente el club se decidió por Vozinha: "Casi metemos un bombazo en Chile porque hubo la opción de ir a Colo Colo, pero pues a mí me dieron la primera opción en Vozinha", relató Salazar. Sobre cómo se cayó esa posibilidad, explicó: "Vozinha había dicho que no iba al comienzo. Al final ya habíamos hablado del tema de condiciones y eso, pero Vozinha luego dijo que sí, que iba y pues, lógicamente, él estaba en el boom y todo, estaba por encima en ese aspecto y se decidieron por él". Al ser consultado sobre qué inclinó la decisión a favor del guardameta, respondió contundentemente: "Le pudo más un Mundial".

Por otra parte, Salazar recordó cómo fue su relación con Edrick Menjívar durante su etapa en Olimpia, donde ambos compartieron la posición de guardameta. El colombiano descartó cualquier problema con su antiguo compañero y explicó cómo afrontaban la competencia interna: "Con él siempre fue un trabajo serio, cada uno siempre estuvo enfocado en su trabajo, de pronto, como se dice ahí, en no soltar esa posibilidad y esa oportunidad. Y bien, con él no tuvimos ningún problema ni nada de eso", aseguró. Ahora, en su nueva etapa con Real España, Andrés espera contribuir a los objetivos del conjunto sampedrano: "La idea es aportar ese granito de arena para lograr el objetivo con todo el grupo".

-- ENTREVISTA A ANDRÉS SALAZAR --

¿Cuándo se comunicaron contigo, Andrés, para llegar a un acuerdo y concretar tu llegada? ¿Cuándo te irías a San Pedro Sula?



Fue bastante rápido, pero lastimosamente, por el tema de lo que le pasó a Buba, se abrió esa posibilidad, esa oportunidad y hoy terminamos ya de cerrar esos pormenores que hacían falta para poder hacer parte de la institución. Dios mediante, yo creo que estoy llegando el jueves en la mañana a San Pedro. ¿Estabas libre? ¿Salazar no tenía ningún compromiso?



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Estuve en Águilas Doradas, primera división acá en Colombia. ¿Cómo tomas este nuevo reto, entendiendo que vas a competir, como se ha informado, con Roberto, el 'Pipo' López, que actualmente es el portero suplente de La Máquina, Real España?



Para mí es una felicidad volver a Honduras. Ahí, como dice el dicho, uno siempre vuelve donde es feliz, y el tiempo que yo he estado en Honduras lo he sido. Esa fue una de las cosas también por las cuales tomo la decisión con mi esposa de regresar nuevamente a Honduras, además de esta gran institución que me abre las puertas nuevamente. Sí, lo de «Pimpo» López, la idea es ir a aportar ese granito de arena y que juntos, igual que todo el grupo, podamos sacar este proyecto adelante. ¿Quién te contactó? ¿Quién fue la figura que te llamó para comentarte esta gran oportunidad que se te abría, las puertas otra vez en nuestro fútbol?



Esto fue por medio de Charly Zúñiga. Él me contacta y me dice: "Mira, hay la posibilidad en España. ¿Te interesa? Miremos qué podemos llegar a negociar". Y, bueno, al final todo se terminó dando. ¿El acuerdo es por cuánto tiempo?



Por un año. Ya viviste en La Ceiba, ya viviste en Tegucigalpa y ahora tienes la oportunidad de radicar en la capital industrial, San Pedro Sula. ¿Qué te gustaba más? ¿La costa norte? ¿Te gustó la capital? ¿Dónde te sentiste más cómodo?



No, cada parte donde he estado tiene sus cosas positivas, en las cuales me he sentido a gusto durante el tiempo que he podido estar. En La Ceiba fui feliz, en Tegucigalpa fui feliz, conozco San Pedro, entonces, la verdad, muy contento de llegar a San Pedro. Usted conoce el interior de Olimpia, que, como sabe, sigue siendo protagonista y es el actual líder. ¿Qué destaca de Olimpia? ¿Qué tiene este equipo que trasciende y que últimamente ha sido el que ha estado dominando nuestro fútbol?



La infraestructura que tiene, también la calidad de personas, tanto de la parte administrativa como del cuerpo técnico, los jugadores y los utileros. Eso es lo que ha mantenido esa gran unión en el grupo y lo que ha mantenido también que, torneo tras torneo, sigan siendo protagonistas.

¿Ya has tenido comunicación con el entrenador Ignacio Martínez o vas a esperar a estar en tierras catrachas para poder comunicarte con el entrenador español?



Dios mediante, ahora que llegue me reuniré con él. Igualmente, he tenido ya contactos con el profe de arqueros, el cual me ha manifestado también lo que quiere el profe, cómo está el grupo, lo que quieren de mí y todas estas situaciones. ¿Has estado al pendiente del torneo de la Liga? ¿Sabes en qué posición está Real España? ¿Alguno de los jugadores de Real España ha compartido en otro equipo?



Cada vez que me he ido de la Liga, siempre sigo muy pendiente del torneo. Sé que en estos momentos estaba punteando con Olimpia, España, que lastimosamente el fin de semana perdió con Olimpia y le ganó el liderato.



Tengo muchos conocidos a los que he podido enfrentar. Con uno de los que sí pude compartir fue en Honduras Progreso, con Nixon Cruz. ¿Usted fue de los que observó por primera vez a esa joyita que tenemos en Nixon? ¿Siempre fue así de atrevido, de encarador, de habilidoso?



Desde que lo conocí, uno sabía el potencial que tenía y lo lejos que iba a poder llegar. Real España lleva mucho tiempo sin ganar un título. ¿Cree que su conocimiento de Olimpia puede ayudar al equipo a romper la hegemonía de Olimpia y Motagua en el fútbol hondureño?



La idea es aportar ese granito de arena para lograr el objetivo con todo el grupo. Y más que el tema, por ejemplo, de planteles, si vos ves el plantel de Olimpia este semestre, es un plantel que ha renovado mucho. Uno conoce al profe, conoce el tema de la interna de ellos, pero cada torneo es distinto, cada plantel es distinto y tiene sus diferentes características. ¿Cómo es trabajar con Edrick Menjívar, Andrés?



Bien, con él siempre fue un trabajo serio. Cada uno siempre estuvo enfocado en su trabajo, de pronto, como se dice ahí, en no soltar esa posibilidad y esa oportunidad. Y bien, con él no tuvimos ningún problema ni nada de eso. ¿Y físicamente cómo estás? ¿Cómo vas a llegar a Honduras de nuevo?



Bien, gracias a Dios. Venía trabajando porque, igualmente, cuando salí de Águilas tuve varias opciones en varios equipos acá en Colombia, tuve en Venezuela, Costa Rica y por ahí casi metemos un bombazo en Chile porque hubo la opción de ir a Colo Colo, pero pues a mí me dieron la primera opción en Vozinha.



Vozinha había dicho que no iba al comienzo. Al final ya habíamos hablado del tema de condiciones y eso, pero Vozinha luego dijo que sí, que iba y pues lógicamente, él estaba en el boom y todo, estaba por encima en ese aspecto y se decidieron por él.



VER TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS ¿Le pudieron más las atajadas que da Messi de Vozinha?



Le pudo más un Mundial. Acá tenemos a Ronaldo Balanta de arquero colombiano. ¿Lo conoce, Andrés?



Sí, lo conozco, es una gran persona, un gran arquero. Es más, tuve hasta la posibilidad de poder estar acá en Colombia en un equipo con él. Ahí él creo, si no estoy mal, que fueron sus inicios como profesional. De los porteros que conocés de la Liga Nacional, a los que viste y con los que tuviste la oportunidad de trabajar, ¿qué otro portero podrías destacar de nuestro fútbol?



Lo que venía haciendo Buba, siento que está en el mejor momento de su carrera. Venía haciendo las cosas bastante bien, que lastimosamente le sucedió eso, pero venía bastante bien. He visto también que Rougier viene haciendo cosas importantes ahí en Marathón.