La historia de 'Rambito': mide 1.43 metros, sufrió como Messi y debutó con gol: "No contaban conmigo por mi tamaño"

Dixon Alvarado, de 24 años, sufrió la misma deficiencia hormonal que Lionel Messi, fue rechazado por su estatura y estuvo cerca de abandonar el fútbol. Hoy, después de años de obstáculos, cumplió su sueño de convertirse en profesional con el Brasilia de Río Lindo, de la Liga de Ascenso de Honduras. Su debut fue todavía más especial: marcó un gol. Hay sueños que parecen demasiado grandes para quienes deben luchar contra las circunstancias de la vida. Dixon Alvarado lo sabe mejor que nadie. Mide apenas 1.43 metros, pero durante años ha cargado con una ilusión que nunca tuvo límites: convertirse en futbolista profesional.

Desde niño aprendió que su estatura sería un obstáculo. Escuchó negativas, vio cómo se cerraban puertas y llegó a pensar que aquel sueño que había nacido en su infancia jamás se haría realidad. Sin embargo, a sus 24 años, el destino le tenía reservada una recompensa que ni siquiera él imaginaba. El sábado, vestido con la camiseta número 36 del Brasilia de Río Lindo, de la Liga de Ascenso de Honduras, el muchacho conocido popularmente como ‘Rambito’ vivió el momento más importante de su carrera. No solo debutó como futbolista profesional: también marcó un gol.

Fue mucho más que una anotación. En aquel instante parecieron cobrar sentido los años de sacrificios, las pruebas fallidas, los rechazos y las veces que tuvo que convencerse de que valía la pena seguir luchando. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pero la verdadera dimensión de aquel momento llegó después, cuando terminó el partido y pudo compartir su felicidad con las personas que siempre habían creído en él. “Llegué a mi cuarto, empecé a hablar con mi familia, y se me cortaba la voz al platicar con ellos de lo orgulloso que están y me hicieron sentir bien porque me recordaron que aquel niño de siete años al que le preguntaban en la escuela qué quería ser cuando ya fuera grande”, relató emocionado. Ese niño de siete años había cumplido su promesa. LAS PUERTAS QUE SE CERRARON POR SU ESTATURA Dixon nació en Linaca, Tatumbla, Francisco Morazán. Allí comenzó a construir una historia marcada por una condición física que lo hizo diferente a muchos de los niños de su edad. Mientras crecía, el fútbol se convirtió en su mayor pasión. Pero también fue el escenario donde enfrentó algunas de sus decepciones más dolorosas. Su talento y sus ganas de jugar no siempre fueron suficientes para convencer a quienes tenían la oportunidad de abrirle las puertas.

Recorrió equipos, asistió a pruebas y se esforzó por demostrar que podía competir. Sin embargo, cuando llegaba el momento de tomar decisiones, su estatura terminaba pesando más que sus condiciones futbolísticas. “Fui a hacer muchas pruebas a equipos de segunda división en Tegucigalpa y a pesar de que me esforzaba mucho y cuando ya se acercaban los inicios de los campeonatos no contaban conmigo por mi tamaño. Yo en su momento dije: ‘ya se está acabando el sueño’”. Aquellas palabras reflejan uno de los momentos más difíciles de su vida. No era que hubiera dejado de amar el fútbol. Tampoco que le faltaran deseos de superación. Simplemente comenzaba a sentir que, por mucho que se esforzara, siempre habría alguien dispuesto a recordarle que era demasiado pequeño para llegar lejos. Pero ‘Rambito’ encontró razones para continuar. LA ENFERMEDAD QUE TAMBIÉN SUFRIÓ LIONEL MESSI Detrás de sus 1.43 metros existe una historia médica que comenzó durante su infancia y que ayuda a comprender las dificultades que ha enfrentado. Dixon fue diagnosticado con deficiencia de la hormona del crecimiento, una condición que también padeció Lionel Messi cuando era niño. Sin embargo, a diferencia del astro argentino, quien recibió tratamiento durante su infancia, el hondureño no pudo acceder oportunamente a una intervención que le permitiera mejorar su crecimiento.

Todo comenzó cuando una brigada médica llegó a su comunidad. “A mi lugar llegó una brigada porque yo estaba en un programa de una iglesia de mi comunidad, en ese momento yo tenía 12 o 13 años, la doctora percibió algo en mí y comenzó a llevar mi caso”, recordó. Aquella visita representó el inicio de un proceso que despertó esperanzas en su familia. Los médicos regresaron dos años después y continuaron investigando su condición. Consideraban que todavía podía existir alguna posibilidad de intervenir. “Ellos se fueron y volvieron a los dos años y siguieron viendo el defecto en mí y pensaron que era algo que se podía revertir porque no tengo genes de una persona enana, yo soy de lo más normal”. Dixon fue sometido a diferentes exámenes y procedimientos médicos. Algunos resultaron particularmente difíciles. “Luego me mandaron a hacerme exámenes y me sometía a tratamientos donde me desmayaba, pero al final llegué a la última cita y me dijeron que ya no podían hacer nada debido a que ya tenía muy desarrolladas mis articulaciones”. Aquella noticia significó otro golpe para un muchacho que todavía buscaba respuestas sobre su crecimiento. Tuvo que aceptar que su estatura probablemente no cambiaría como había esperado. Con el paso de los años aprendió a convivir con las bromas relacionadas con su tamaño. Asegura que generalmente no le afectan, aunque reconoce que hay momentos en los que se pregunta cómo habría sido su vida si hubiese tenido una estatura mayor. Son pensamientos que aparecen ocasionalmente, pero que no han logrado quitarle su fe. Cuando esas dudas llegan, prefiere poner su vida en manos de Dios y recordar todo lo que ha conseguido a pesar de las dificultades. TIKTOK, LA VENTANA QUE LE ABRIÓ LAS PUERTAS DEL FÚTBOL Cuando los caminos tradicionales parecían cerrados, Dixon encontró una oportunidad en un escenario que pocos habrían imaginado: las redes sociales. Los partidos entre creadores de contenido de TikTok se convirtieron en una plataforma para mostrar sus habilidades con el balón. Lo que para muchos podría parecer simplemente entretenimiento, para él terminó siendo una vitrina que le permitió darse a conocer. Su popularidad fue creciendo hasta superar los 100,000 seguidores, una comunidad que comenzó a reconocerlo tanto por su personalidad como por sus condiciones futbolísticas.